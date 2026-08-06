Nachlese: Linda Simhofer (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
06.08.2026, 733 Zeichen
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/7hxguKyEDiekmfaTd4Pslj
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- Linda Simhofer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Kommunikationsexpertin der OeKB mit Fokus auf Social Media ist unter den Testimonials der #BeteiligDich - Initiative der Wiener Börse
- Deutsche Börse Frankfurt: DAX mit SAP stark
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.08.)
Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
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