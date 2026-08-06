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österreichischer Aktien
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Nachlese: Linda Simhofer (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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06.08.2026, 733 Zeichen

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/7hxguKyEDiekmfaTd4Pslj
- ATX nach Rekord minimal schwächer
- Blick auf 150 Handelstage 2026 mit einer Überraschung
- AT&S und Bajaj Mobility sehr auffällig
- PIR-News: Hohe Aktienumsätze im Juli, Research zu AT&S, Flughafen Wien, RBI, wienerberger
- Linda Simhofer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Kommunikationsexpertin der OeKB mit Fokus auf Social Media ist unter den Testimonials der #BeteiligDich - Initiative der Wiener Börse
- Deutsche Börse Frankfurt: DAX mit SAP stark
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.08.)


(06.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

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Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

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