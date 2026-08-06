Wiener Börse zu Mittag stärker: Bajaj Mobility, VIG und Palfinger gesucht
Autor:
Christian Drastil
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06.08.2026, 1242 Zeichen
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Um 12:36 liegt der ATX mit +0.78 Prozent im Plus bei 6756 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 26.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +5.48% auf 25.525 Euro, dahinter VIG mit +4.38% auf 73.9 Euro und Palfinger mit +2.40% auf 30.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26189 (+0.24%, Ultimo 2025: 24490, 6.68% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Telekom mit +6.46% auf 29.19 Euro, dahinter Henkel mit +4.29% auf 79.82 Euro und Zalando mit +3.21% auf 25.245 Euro.
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