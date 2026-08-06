Wiener Börse zu Mittag stärker: Bajaj Mobility, VIG und Palfinger gesucht

06.08.2026, 1242 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:36 liegt der ATX mit +0.78 Prozent im Plus bei 6756 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 26.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +5.48% auf 25.525 Euro, dahinter VIG mit +4.38% auf 73.9 Euro und Palfinger mit +2.40% auf 30.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26189 (+0.24%, Ultimo 2025: 24490, 6.68% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Telekom mit +6.46% auf 29.19 Euro, dahinter Henkel mit +4.29% auf 79.82 Euro und Zalando mit +3.21% auf 25.245 Euro.

- PIR-News zu Kontron, Frequentis, Porr, BKS, Research zu Erste Group, Verbund

- #gabb Jobradar: BKS, Andritz, Strabag

- Nachlese: Linda Simhofer

- Börsegeschichte 6.8.: Extremes zu CPI Europe aus der Immofinanz-Ära

- Österreich-Depots: Etwas fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.04% vs. last #gabb, +8.82% ytd, +133.70% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

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Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(06.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day

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1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

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