SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

07.08.2026, 1898 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/0QzXjFhOopUnlAoFeduPIN
Private Investor Relations Podcast #38: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen (Christoph Rainer / Maxim Petzwinkler). Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht es um den Auftakt zur Serie "10 Vokabel, um das Unternehmen XY besser zu verstehen". Die Idee ist, dass junge Leute, die während der Schulzeit ja viele Vokabel büffeln müssen, UnternehmensvertreterInnen fragen, welche Begriffe denn wichtig sind, um Businessmodelle besser einordnen zu können.
Den Auftakt macht Christoph Rainer, er ist seit Juni zuständig für die IR bei der Asta Energy Solutions. Und die Fragen stellt ein frischgebackener Maturant: Maxim Petzwinkler, der auch seine ABA via Podcast erledigen durfte. Die Auswahl umfasst Vokabel wie 1AST, Oed, Energy Transition, Transformatoren, Flachdrähte, Drillleiter, LTAs, Kapazität & Auslastung, Recycling und Copper Pass-through.
https://www.astagroup.com
PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at
https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30  
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6wepiWMEBOXSBti5s21mDS
- ATX erneut auf Rekordkurs
- hohe Volumina
- Bajaj Mobility Aktie der Stunde
- PIR-News: PIR-News zu Kontron, Frequentis, Porr, BKS, Research zu Erste Group, Verbund
- Stella Langthaler läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Biologin startete dieser Tage als Projekt & Sustainability Managerin bei FIMA Industries, einem Player im Abfallmanagement mit Fokus auf Afrika
- Deutsche Börse Frankfurt: DAX stark
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.08.)


(07.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

Random Partner

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, ne...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (au...

» PIR-News: Post, Kontron (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Jugend fragt Asta nach dem Geschäftsmod...

» ATX-Trends: VIG, AT&S, Erste Group, Verbund ...

» Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 1,36 Prozent ab
Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt 8 Prozent, Bajaj Mobility 7,84 Prozent
Wie Österreichische Post, AT&S, Wienerberger, Palfinger, Porr und Bawag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" Puls4




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Agrana 2.24%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Österreichische Post(1)
    BSN MA-Event EVN
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.55%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(1), AT&S(1), Wienerberger(1), Österreichische Post(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(3), RBI(2), Wienerberger(1), voestalpine(1), Kontron(1), Bawag(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt Alta die 40-Prozent-Frage und die RBI legt etwas zurück

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.

    Keizo Kitajima
    USSR 1991
    2012
    Little Big Man

    Formes nues
    ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
    1935
    Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    Masahisa Fukase
    Sasuke
    2025
    Atelier EXB



    Autor: Christian Drastil

    07.08.2026, 1898 Zeichen

    Hören: https://open.spotify.com/episode/0QzXjFhOopUnlAoFeduPIN
    Private Investor Relations Podcast #38: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen (Christoph Rainer / Maxim Petzwinkler). Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht es um den Auftakt zur Serie "10 Vokabel, um das Unternehmen XY besser zu verstehen". Die Idee ist, dass junge Leute, die während der Schulzeit ja viele Vokabel büffeln müssen, UnternehmensvertreterInnen fragen, welche Begriffe denn wichtig sind, um Businessmodelle besser einordnen zu können.
    Den Auftakt macht Christoph Rainer, er ist seit Juni zuständig für die IR bei der Asta Energy Solutions. Und die Fragen stellt ein frischgebackener Maturant: Maxim Petzwinkler, der auch seine ABA via Podcast erledigen durfte. Die Auswahl umfasst Vokabel wie 1AST, Oed, Energy Transition, Transformatoren, Flachdrähte, Drillleiter, LTAs, Kapazität & Auslastung, Recycling und Copper Pass-through.
    https://www.astagroup.com
    PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at
    https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30  
    http://www.audio-cd.at/pir
    Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

    Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6wepiWMEBOXSBti5s21mDS
    - ATX erneut auf Rekordkurs
    - hohe Volumina
    - Bajaj Mobility Aktie der Stunde
    - PIR-News: PIR-News zu Kontron, Frequentis, Porr, BKS, Research zu Erste Group, Verbund
    - Stella Langthaler läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Biologin startete dieser Tage als Projekt & Sustainability Managerin bei FIMA Industries, einem Player im Abfallmanagement mit Fokus auf Afrika
    - Deutsche Börse Frankfurt: DAX stark
    - mehr dazu im Podcast

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.08.)


    (07.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    Novomatic
    Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, ne...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGes...

    » Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (au...

    » PIR-News: Post, Kontron (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Jugend fragt Asta nach dem Geschäftsmod...

    » ATX-Trends: VIG, AT&S, Erste Group, Verbund ...

    » Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 1,36 Prozent ab
    Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt 8 Prozent, Bajaj Mobility 7,84 Prozent
    Wie Österreichische Post, AT&S, Wienerberger, Palfinger, Porr und Bawag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" Puls4




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Agrana 2.24%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Österreichische Post(1)
      BSN MA-Event EVN
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.55%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(1), AT&S(1), Wienerberger(1), Österreichische Post(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(3), RBI(2), Wienerberger(1), voestalpine(1), Kontron(1), Bawag(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt Alta die 40-Prozent-Frage und die RBI legt etwas zurück

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Machiel Botman
      Heartbeat
      1994
      Volute

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Yusuf Sevinçli
      Tumult
      2024
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de