Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (audio cd.at)

07.08.2026, 1898 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/0QzXjFhOopUnlAoFeduPIN

Private Investor Relations Podcast #38: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen (Christoph Rainer / Maxim Petzwinkler). Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht es um den Auftakt zur Serie "10 Vokabel, um das Unternehmen XY besser zu verstehen". Die Idee ist, dass junge Leute, die während der Schulzeit ja viele Vokabel büffeln müssen, UnternehmensvertreterInnen fragen, welche Begriffe denn wichtig sind, um Businessmodelle besser einordnen zu können.

Den Auftakt macht Christoph Rainer, er ist seit Juni zuständig für die IR bei der Asta Energy Solutions. Und die Fragen stellt ein frischgebackener Maturant: Maxim Petzwinkler, der auch seine ABA via Podcast erledigen durfte. Die Auswahl umfasst Vokabel wie 1AST, Oed, Energy Transition, Transformatoren, Flachdrähte, Drillleiter, LTAs, Kapazität & Auslastung, Recycling und Copper Pass-through.

https://www.astagroup.com

PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at

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Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6wepiWMEBOXSBti5s21mDS

- ATX erneut auf Rekordkurs

- hohe Volumina

- Bajaj Mobility Aktie der Stunde

- PIR-News: PIR-News zu Kontron, Frequentis, Porr, BKS, Research zu Erste Group, Verbund

- Stella Langthaler läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Biologin startete dieser Tage als Projekt & Sustainability Managerin bei FIMA Industries, einem Player im Abfallmanagement mit Fokus auf Afrika

- Deutsche Börse Frankfurt: DAX stark

- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.08.)

(07.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

Random Partner Novomatic

Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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