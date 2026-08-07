Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
07.08.2026, 1898 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/0QzXjFhOopUnlAoFeduPIN
Private Investor Relations Podcast #38: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen (Christoph Rainer / Maxim Petzwinkler). Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht es um den Auftakt zur Serie "10 Vokabel, um das Unternehmen XY besser zu verstehen". Die Idee ist, dass junge Leute, die während der Schulzeit ja viele Vokabel büffeln müssen, UnternehmensvertreterInnen fragen, welche Begriffe denn wichtig sind, um Businessmodelle besser einordnen zu können.
Den Auftakt macht Christoph Rainer, er ist seit Juni zuständig für die IR bei der Asta Energy Solutions. Und die Fragen stellt ein frischgebackener Maturant: Maxim Petzwinkler, der auch seine ABA via Podcast erledigen durfte. Die Auswahl umfasst Vokabel wie 1AST, Oed, Energy Transition, Transformatoren, Flachdrähte, Drillleiter, LTAs, Kapazität & Auslastung, Recycling und Copper Pass-through.
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.08.)
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