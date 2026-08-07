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Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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07.08.2026, 1209 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:30 liegt der ATX mit -0.83 Prozent im Minus bei 6689 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +8.86% auf 29.175 Euro, dahinter FACC mit +0.71% auf 17.12 Euro und Agrana mit +0.67% auf 11.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26311 (+0.65%, Ultimo 2025: 24490, 6.74% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +4.77% auf 75.225 Euro, dahinter Infineon mit +3.73% auf 62.57 Euro und SAP mit +3.48% auf 176.93 Euro.

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(07.08.2026)

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Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

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