» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht

07.08.2026, 1209 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:30 liegt der ATX mit -0.83 Prozent im Minus bei 6689 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +8.86% auf 29.175 Euro, dahinter FACC mit +0.71% auf 17.12 Euro und Agrana mit +0.67% auf 11.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26311 (+0.65%, Ultimo 2025: 24490, 6.74% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +4.77% auf 75.225 Euro, dahinter Infineon mit +3.73% auf 62.57 Euro und SAP mit +3.48% auf 176.93 Euro.

- PIR-News: Post, Kontron

- #gabb Volumensradar: Bajaj Mobility, Andritz

- Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler

- Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger

- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.39% vs. last #gabb, +9.24% ytd, +134.60% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

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Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(07.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

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