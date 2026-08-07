Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht
Autor:
Christian Drastil
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07.08.2026, 1209 Zeichen
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Um 11:30 liegt der ATX mit -0.83 Prozent im Minus bei 6689 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +8.86% auf 29.175 Euro, dahinter FACC mit +0.71% auf 17.12 Euro und Agrana mit +0.67% auf 11.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26311 (+0.65%, Ultimo 2025: 24490, 6.74% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +4.77% auf 75.225 Euro, dahinter Infineon mit +3.73% auf 62.57 Euro und SAP mit +3.48% auf 176.93 Euro.
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