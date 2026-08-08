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Wiener Börse Party: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit 40 Prozent Wochenplus und vielleicht Momentum aus Indien (Podcast)

08.08.2026, 861 Zeichen
In der Wiener Börse Party Folge #1216 "ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day" ordnet Christian Drastil den Handelstag vom 7. August 2026 ein und widmet sich dabei besonders einem überraschenden Publikumszuwachs aus Indien, der eng mit der Aktie Bajaj Mobility zusammenhängt. ATX im Minus, DAX mit klaren Gewinnern Der ATX notierte kurz vor Handelsschluss im Minus, während der DAX mit 26.367 Punkten und einem Plus von 0,87 % deutlich fester tendierte. Zu den Top-Performern im deutschen Leitindex zählten SAP mit einem Kursplus von 4,5 %, Scout24 mit 4 % sowie Siemens mit 2,7 %. Als "Modethema" griff Drastil eine Aktie auf, die kurz vor Handelsende bereits bei 24 Euro...

Weiterlesen: Wiener Börse Party: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit 40 Prozent Wochenplus und vielleicht Momentum aus Indien


(08.08.2026)

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Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

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