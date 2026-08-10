ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-Traffic aus Indien (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
10.08.2026, 960 Zeichen
In der Wiener Börse Party #1217 vom 10. August 2026 beschreibt Host Christian Drastil einen ruhigen Wochenauftakt an den Börsen – begleitet von einem überraschenden Nebenschauplatz: einem Zugriffsrekord aus Indien, ausgelöst durch die Berichterstattung über Bajaj Mobility. Die Folge, präsentiert von der Deutschen Börse Xetra, bündelt Marktdaten, Unternehmensnews und einen persönlichen musikalischen Abschluss. Ruhiger Wochenstart mit AT&S an der Spitze Der Wiener Börse Party zufolge zeigt der ATX zur Mittagszeit ein Plus von 0,13 Prozent und steht bei 6.661 Punkten. Der Wochenbeginn der Kalenderwoche 33 verläuft damit vergleichsweise unspektakulär. Innerhalb der Private Investor Relations Group sticht die AT&S mit einem Kursplus von 6,2 Prozent heraus. Im Podcast wird dazu angemerkt, dass durch diese Entwicklung ein Wiedereinzug in den ATX Five...
Weiterlesen: ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-Traffic aus Indien
Private Investor Relations Podcast #40: Frequentis - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Palfinger, Wienerberger, Zumtobel, FACC, Frequentis, CPI Europe AG, CA Immo, Mayr-Melnhof, Strabag, RBI, AT&S, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, Porr, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Frequentis im Fokus: Warum die Wiener Flugsicherungstechnik-Firma bei An...
» Österreich-Depots: Etwas schwächerer Wochenstart (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.8.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Julia Kistner (audio cd.at)
» PIR-News zu Kontron (Christine Petzwinkler)
» ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-T...
» Wiener Börse Party #1217: ATX unchanged, AT&S top, die 40-Prozent-Woche ...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: AT&S, Telekom Austria und Uniqa gesucht
» ATX-Trends: Post, AT&S, Porr ...
» Wiener Börse Party: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit 40 Prozent Wochenp...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Frequentis im Fokus: Warum die Wiener Flugsicheru...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Kapsch TrafficCom ...
- Wiener Börse: ATX am Montag unverändert
- Wie Marinomed Biotech, Kapsch TrafficCom, Zumtobe...
- Wie AT&S, OMV, Wienerberger, Uniqa, EVN und VIG f...
- Neues Kursziel für Uniqa
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1203: ATX mit AT&S stärker, Marinomed-Vermutung, diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ola Rindal
Road to The Farm
2026
Poursuite
João Linneu
JJ VFF VV
2026
Void
Harry Gruyaert
Lumières blanches
1986
Éditions Photo Copies
Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
Ci-contre
2004
Ann und Jürgen Wilde
10.08.2026, 960 Zeichen
In der Wiener Börse Party #1217 vom 10. August 2026 beschreibt Host Christian Drastil einen ruhigen Wochenauftakt an den Börsen – begleitet von einem überraschenden Nebenschauplatz: einem Zugriffsrekord aus Indien, ausgelöst durch die Berichterstattung über Bajaj Mobility. Die Folge, präsentiert von der Deutschen Börse Xetra, bündelt Marktdaten, Unternehmensnews und einen persönlichen musikalischen Abschluss. Ruhiger Wochenstart mit AT&S an der Spitze Der Wiener Börse Party zufolge zeigt der ATX zur Mittagszeit ein Plus von 0,13 Prozent und steht bei 6.661 Punkten. Der Wochenbeginn der Kalenderwoche 33 verläuft damit vergleichsweise unspektakulär. Innerhalb der Private Investor Relations Group sticht die AT&S mit einem Kursplus von 6,2 Prozent heraus. Im Podcast wird dazu angemerkt, dass durch diese Entwicklung ein Wiedereinzug in den ATX Five...
Weiterlesen: ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-Traffic aus Indien
Private Investor Relations Podcast #40: Frequentis - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Palfinger, Wienerberger, Zumtobel, FACC, Frequentis, CPI Europe AG, CA Immo, Mayr-Melnhof, Strabag, RBI, AT&S, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, Porr, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Frequentis im Fokus: Warum die Wiener Flugsicherungstechnik-Firma bei An...
» Österreich-Depots: Etwas schwächerer Wochenstart (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.8.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Julia Kistner (audio cd.at)
» PIR-News zu Kontron (Christine Petzwinkler)
» ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-T...
» Wiener Börse Party #1217: ATX unchanged, AT&S top, die 40-Prozent-Woche ...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: AT&S, Telekom Austria und Uniqa gesucht
» ATX-Trends: Post, AT&S, Porr ...
» Wiener Börse Party: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit 40 Prozent Wochenp...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Frequentis im Fokus: Warum die Wiener Flugsicheru...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Kapsch TrafficCom ...
- Wiener Börse: ATX am Montag unverändert
- Wie Marinomed Biotech, Kapsch TrafficCom, Zumtobe...
- Wie AT&S, OMV, Wienerberger, Uniqa, EVN und VIG f...
- Neues Kursziel für Uniqa
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1203: ATX mit AT&S stärker, Marinomed-Vermutung, diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Formes nues
ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
1935
Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck
Ola Rindal
Road to The Farm
2026
Poursuite