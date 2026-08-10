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ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-Traffic aus Indien (Podcast)

10.08.2026, 960 Zeichen
In der Wiener Börse Party #1217 vom 10. August 2026 beschreibt Host Christian Drastil einen ruhigen Wochenauftakt an den Börsen – begleitet von einem überraschenden Nebenschauplatz: einem Zugriffsrekord aus Indien, ausgelöst durch die Berichterstattung über Bajaj Mobility. Die Folge, präsentiert von der Deutschen Börse Xetra, bündelt Marktdaten, Unternehmensnews und einen persönlichen musikalischen Abschluss. Ruhiger Wochenstart mit AT&S an der Spitze Der Wiener Börse Party zufolge zeigt der ATX zur Mittagszeit ein Plus von 0,13 Prozent und steht bei 6.661 Punkten. Der Wochenbeginn der Kalenderwoche 33 verläuft damit vergleichsweise unspektakulär. Innerhalb der Private Investor Relations Group sticht die AT&S mit einem Kursplus von 6,2 Prozent heraus. Im Podcast wird dazu angemerkt, dass durch diese Entwicklung ein Wiedereinzug in den ATX Five...

Weiterlesen: ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-Traffic aus Indien


(10.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #40: Frequentis - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner




 

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1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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