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Börsegeschichte 10.8.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.08.2026, 401 Zeichen

Bisher gab es an einem 10. August 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.08. beträgt -0,27%. Der beste 10.08. fand im Jahr 2020 mit 1,33% statt, der schlechteste 10.08. im Jahr 2007 mit -3,42%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.08.)


(10.08.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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