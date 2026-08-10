Börsegeschichte 10.8.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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10.08.2026, 401 Zeichen
Bisher gab es an einem 10. August 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.08. beträgt -0,27%. Der beste 10.08. fand im Jahr 2020 mit 1,33% statt, der schlechteste 10.08. im Jahr 2007 mit -3,42%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.08. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.08.)
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(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.08.)
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