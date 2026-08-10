Frequentis im Fokus: Warum die Wiener Flugsicherungstechnik-Firma bei Anlegern gefragt bleibt (Podcast)
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10.08.2026, 1073 Zeichen
Im Rahmen des Private Investor Relations Podcasts #40 treffen Christian Drastil und Geldmeisterin Julia Kistner erneut zu ihrem "Aktienduell" aufeinander – einem Format, bei dem beide über sechs Monate hinweg Aktienideen präsentieren. In dieser Folge stellt Julia Kistner mit allen Riskohinweisen ihren Österreich-Pick vor: den Wiener Flugsicherungstechnik-Anbieter Frequentis. Ein österreichischer Player mit globaler Reichweite Frequentis ist Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen und weltweit vor allem für Flugsicherungssysteme bekannt. Das Unternehmen sorgt dafür, dass Notrufe über Grenzen hinweg zuverlässig weitergeleitet werden. Mit rund 2.600 Mitarbeitern, davon etwa 1.000 in Österreich, ist Frequentis ein bedeutender heimischer Arbeitgeber im Technologiesektor. Ein aktuelles Beispiel für die internationale Relevanz des Unternehmens liefert Estland: Die estnische Flugsicherung setzt mit "Digital NOTAM" (Notices to Airmen) ein System...
Weiterlesen: Frequentis im Fokus: Warum die Wiener Flugsicherungstechnik-Firma bei Anlegern gefragt bleibt
Private Investor Relations Podcast #40: Frequentis - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner
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