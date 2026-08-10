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PIR-News zu Kontron (Christine Petzwinkler)

10.08.2026, 504 Zeichen

Am Donnerstag 5000, am Freitag 3000 Stück: Kontron-CEO Hannes Niederhauser legte sich zuletzt weitere Aktien ins Depot.
Dazu kommen nach Vorlage der Halbjahres-Zahlen auch etliche Buy-Bestätigungen von Analyse-Häusern, etwa von den Experten der DZ Bank. Sie bleiben auch beim fairen Wert in Höhe von 31,0 Euro. mwb research sieht das Kursziel gar bei 35,0 Euro.
Kontron ( Akt. Indikation:  21,92 /21,98, 0,23%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.08.)


(10.08.2026)

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    Autor: Christine Petzwinkler

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