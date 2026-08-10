» Wiener Börse zu Mittag unverändert: AT&S, Telekom Austria und Uniqa gesucht

10.08.2026, 1183 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:24 liegt der ATX mit +0.09 Prozent im Plus bei 6659 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +6.06% auf 152.3 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.51% auf 10.21 Euro und Uniqa mit +1.61% auf 18.29 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26428 (+0.41%, Ultimo 2025: 24490, 7.47% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +3.12% auf 64.015 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.95% auf 158.07 Euro und adidas mit +1.68% auf 166.8 Euro.

- PIR-News zu Kontron

- #gabb Volumensradar: Bajaj Mobility, Andritz

- Nachlese: Julia Kistner

- Börsegeschichte 10.8.: Bitte wieder so wie 2020

- Österreich-Depots: Etwas schwächerer Wochenstart

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.43% vs. last #gabb, +8.77% ytd, +133.60% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(10.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1217: ATX unchanged, AT&S top, die 40-Prozent-Woche bei Bajaj und ich trag im Herzen drin ein Stückerl altes Wien

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, SAP, Henkel, Symrise, Bayer, Fresenius Medical Care, BASF, Deutsche Boerse, Fresenius, Hannover Rück, DAIMLER TRUCK HLD..., Rheinmetall.

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