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Wiener Börse zu Mittag unverändert: AT&S, Telekom Austria und Uniqa gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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10.08.2026, 1183 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:24 liegt der ATX mit +0.09 Prozent im Plus bei 6659 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +6.06% auf 152.3 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.51% auf 10.21 Euro und Uniqa mit +1.61% auf 18.29 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26428 (+0.41%, Ultimo 2025: 24490, 7.47% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +3.12% auf 64.015 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.95% auf 158.07 Euro und adidas mit +1.68% auf 166.8 Euro.

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(10.08.2026)

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Wiener Börse Party #1217: ATX unchanged, AT&S top, die 40-Prozent-Woche bei Bajaj und ich trag im Herzen drin ein Stückerl altes Wien




 

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