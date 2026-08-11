Aktienduell im Energiesektor: Warum ein Wechsel von E.ON zu RWE ins Spiel kommt (Podcast)
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11.08.2026, 1010 Zeichen
In der Episode #43 des Private Investor Relations Podcasts treffen Christian Drastil und Geldmeisterin Julia Kistner im Rahmen ihres sechsmonatigen Aktienduells erneut aufeinander – diesmal mit einem Fokus auf Verbund und dessen DAX-Peers. Im Zentrum der Diskussion steht ein überraschender strategischer Schwenk innerhalb der eigenen Europa-Auswahl: der Wechsel von E.ON zu RWE. Der Ausgangspunkt: E.ON als solider Dividendenwert Ursprünglich hatte einer der beiden Podcast-Teilnehmer (Julia Kistner) E.ON im Portfolio platziert. Die Begründung dafür war klar: E.ON gilt als "ruhiger Wert" mit einer attraktiven Dividendenrendite von fast fünf Prozent. Für Anleger, die auf regelmäßige Ausschüttungen setzen, war das ein überzeugendes Argument. Die Investmentthese dahinter beruhte auf der Überzeugung, dass Künstliche Intelligenz kein vorübergehender Trend sei, sondern eine strukturelle Entwicklung. Statt direkt...
Weiterlesen: Aktienduell im Energiesektor: Warum ein Wechsel von E.ON zu RWE ins Spiel kommt
Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl
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