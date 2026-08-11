ATX gibt leicht nach: Do&Co-Werbecoup durch Trump, Wienerberger-CEO tritt zurück, Frequentis mit Rekordauftragsstand (Podcast)
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11.08.2026, 962 Zeichen
In der aktuellen Folge der Wiener Börse Party ordnet Christian Drastil unter dem Motto "Market & Me" wieder die Entwicklungen vom 11. August 2026 ein – von einer ungewöhnlichen PR-Geschichte um Do&Co bis zu handfesten Unternehmensmeldungen aus dem ATX-Universum. Zu Gast war zudem Max Freissler, Head of Research and Analytics bei Press Relations Österreich, der eine weltweite Medienresonanzanalyse zur Medienpräsenz der ATX-Unternehmen veröffentlicht hat. ATX leicht im Minus, Umsätze weiterhin unter Durchschnitt Der österreichische Leitindex ATX notierte zur Mittagszeit mit minus 0,35 Prozent bei 6.630 Punkten leicht schwächer. Aus der Private Investor Relations Group zeigten sich Frequentis mit plus 2 Prozent, Bajaj Mobility ebenfalls mit plus 2 Prozent und die Post mit plus 1 Prozent als Tagesgewinner. Der deutsche DAX...
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