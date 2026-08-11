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Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu Uniqa und RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

11.08.2026, 583 Zeichen

Negative Serie in Tagen:
11.08.2011: RBI: Längste negative Serie: 13 Tage (endete am 11.08.2011) zum Kalender
11.08.2014: Uniqa: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 11.08.2014)

Bisher gab es an einem 11. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.08. beträgt -0,22%. Der beste 11.08. fand im Jahr 2011 mit 2,78% statt, der schlechteste 11.08. im Jahr 1998 mit -2,37%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)


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    Autor: Börse Geschichte

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