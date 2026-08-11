LinkedIn-NL: Podcastwelle mit Julia, Vokabeln mit dem Sohn und Wienerlied mit dem Onkel

Hallihallo!

Geldmeisterin Julia Kistner hat mich zum Aktienduell eingeladen. Ihre Idee: Auf Sicht 6 Monate je ein Pick mit Notiz in Österreich, Europa und international. Ich hab freilich im Rahmen des Regelwerks getrickst. - hier ein Auszug aus dem Talk der Original-Folge: Die Passage, in der wir u.a. über den Verbund sprechen: https://open.spotify.com/episode/6fLS5oxDb8L4zvD5Z9Jbuh - die Passage, in der wir u.a. über Innio, also irgendwie Jenbacher neu sprechen. https://open.spotify.com/episode/45pyYpfPeH8hRoZzVyTCkv - die Passage, in der wir über Asta Energy sprechen. https://open.spotify.com/episode/7ns2ANy6XsyUL34PP71sox - die Passage, in der wir über Frequentis sprechen. https://open.spotify.com/episode/08yZUoJC9oTB4agxTPkmtb - die Passage, in der wir über Bajaj Mobility sprechen. https://open.spotify.com/episode/6eFGo3mu46Xpt4YhdPLsqK

Zur Original-Folge mit Julia Kistner: https://open.spotify.com/episode/0h4sSmAjO12Gu8ddE5FSiC...

Und ein neue Idee mit meinem Sohn. https://open.spotify.com/episode/0QzXjFhOopUnlAoFeduPIN

"10 Vokabel, um das Unternehmen XY besser zu verstehen". Die Idee ist, dass junge Leute, die während der Schulzeit ja viele Vokabel büffeln müssen, UnternehmensvertreterInnen fragen, welche Begriffe denn wichtig sind, um Businessmodelle besser einordnen zu können. Den Auftakt macht Christoph Rainer, er ist seit Juni zuständig für die IR bei der Asta Energy Solutions. Und die Fragen stellt ein frischgebackener Maturant: mein Sohn Maxim Petzwinkler, der auch seine ABA via Podcast erledigen durfte. Die Auswahl umfasst Vokabel wie 1AST, Oed, Energy Transition, Transformatoren, Flachdrähte, Drillleiter, LTAs, Kapazität & Auslastung, Recycling und Copper Pass-through.

Und auf Basis einer alten Audio-Aufnahme meines Onkels aus den 1970ern gibt es nun auch ein Wienerlied, für das ich via DistroKid (grosses Lob) die Tantiemen checken konnte - https://open.spotify.com/intl-de/track/62eXVT8NJn9drLQd...

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at