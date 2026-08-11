» Österreich-Depots: Etwas schwächer, knapp unter High (Depot Kommentar)

11.08.2026, 1300 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.43% vs. last #gabb, +8.77% ytd, +133.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 153.152 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 331 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 234,6 (9. August 2026) war All-time-High, heute mittag 233,0. Marinomed hat Performance gekostet, aber wir wollen diesen Weg zum 2. Mal mit Marinomed gehen.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 113,6. Start natürlich bei 100. In Kürze gibt es das August-Rebalancing (in den Monaten 2, 5, 8, 11).

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)

(11.08.2026)

BSN Podcasts

Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Wienerberger, FACC, CA Immo, Strabag, RBI, Addiko Bank, DO&CO, EVN, VIG, Polytec Group, Frequentis, voestalpine, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM.

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