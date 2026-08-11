Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Bajaj Mobility und Österreichische Post gesucht
Autor:
Christian Drastil
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11.08.2026, 1330 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:33 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6630 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.89% auf 76.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.07% auf 29.6 Euro und Österreichische Post mit +1.63% auf 31.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26305 ( -0.07%, Ultimo 2025: 24490, 7.49% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +1.06% auf 80.24 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +0.93% auf 28.36 Euro und SAP mit +0.91% auf 180.93 Euro.
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- Unser Volumensrobot sagt: Bajaj Mobility, Post
- Nachlese: Verbund/DAX, Innio, Bajaj, Asta, Frequentis, Philip Tüttö
- Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu Uniqa und RBI
- Österreich-Depots: Etwas schwächer, knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.26% vs. last #gabb, +8.49% ytd, +133.00% seit Start 2013
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Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
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