SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Bajaj Mobility und Österreichische Post gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.08.2026, 1330 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:33 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6630 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.89% auf 76.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.07% auf 29.6 Euro und Österreichische Post mit +1.63% auf 31.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26305 ( -0.07%, Ultimo 2025: 24490, 7.49% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +1.06% auf 80.24 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +0.93% auf 28.36 Euro und SAP mit +0.91% auf 180.93 Euro.

- PIR-News zu Frequentis, Andritz, wienerberger, Research zu Uniqa, Post
- Alles Gute an Heimo Scheuch!
- Unser Volumensrobot sagt: Bajaj Mobility, Post
- Nachlese: Verbund/DAX, Innio, Bajaj, Asta, Frequentis, Philip Tüttö
- Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu Uniqa und RBI
- Österreich-Depots: Etwas schwächer, knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.26% vs. last #gabb, +8.49% ytd, +133.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 3 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931
Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916
Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891


(11.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #43: Verbund und DAX-Peers - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner




 

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314    >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Palfinger, Wienerberger, Zumtobel, FACC, Frequentis, CPI Europe AG, CA Immo, Mayr-Melnhof, Strabag, RBI, AT&S, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, Porr, Telekom Austria, UBM, SAP, BASF, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1218: ATX leichter, Trump versteckt sich in Do&Co-Co...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Bajaj Mobility und Österre...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bajaj, BNP, Verbund, RWE, EON, Innio, Asta

» ATX-Trends: wienerberger, DO & CO, VIG, AT&S ...

» Frequentis im Fokus: Warum die Wiener Flugsicherungstechnik-Firma bei An...

» Österreich-Depots: Etwas schwächerer Wochenstart (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.8.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Julia Kistner (audio cd.at)

» PIR-News zu Kontron (Christine Petzwinkler)

» ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-T...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
wienerberger-CEO Heimo Scheuch legt Mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder
Wie Manz, GFT Technologies, Evotec, Zumtobel, bet-at-home.com und Deutsche Telekom für Gesprächsstoff sorgten
ATX-Trends: wienerberger, DO & CO, VIG, AT&S ...
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bajaj, BNP, Verbund, RWE, EON, Innio, Asta
Research-Fazits zu Carl Zeiss, Zalando, Hugo Boss, Leonardo ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu Kontron
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Andritz
    Smeilinho zu Frequentis
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.7%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.53%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(3), voestalpine(1), OMV(1), Frequentis(1)
    Star der Stunde: DO&CO 0.96%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.94%
    Featured Partner Video

    194. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
    Ci-contre
    2004
    Ann und Jürgen Wilde

    Harry Gruyaert
    Café Belgica
    2021
    Gallery Fifty One

    Yusuf Sevinçli
    Tumult
    2024
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire

    Joan van der Keuken
    Wij zijn 17
    1955
    C.A.J. van Dishoeck

    Antonio Moreno
    Cuaderno de campo
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    11.08.2026, 1330 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:33 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6630 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.89% auf 76.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.07% auf 29.6 Euro und Österreichische Post mit +1.63% auf 31.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26305 ( -0.07%, Ultimo 2025: 24490, 7.49% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +1.06% auf 80.24 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +0.93% auf 28.36 Euro und SAP mit +0.91% auf 180.93 Euro.

    - PIR-News zu Frequentis, Andritz, wienerberger, Research zu Uniqa, Post
    - Alles Gute an Heimo Scheuch!
    - Unser Volumensrobot sagt: Bajaj Mobility, Post
    - Nachlese: Verbund/DAX, Innio, Bajaj, Asta, Frequentis, Philip Tüttö
    - Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu Uniqa und RBI
    - Österreich-Depots: Etwas schwächer, knapp unter High
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.26% vs. last #gabb, +8.49% ytd, +133.00% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 3 Börsepeople-Folgen:

    Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931
    Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916
    Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891


    (11.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #43: Verbund und DAX-Peers - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner




     

    Bildnachweis

    1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314    >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Palfinger, Wienerberger, Zumtobel, FACC, Frequentis, CPI Europe AG, CA Immo, Mayr-Melnhof, Strabag, RBI, AT&S, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, Porr, Telekom Austria, UBM, SAP, BASF, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1218: ATX leichter, Trump versteckt sich in Do&Co-Co...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Bajaj Mobility und Österre...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bajaj, BNP, Verbund, RWE, EON, Innio, Asta

    » ATX-Trends: wienerberger, DO & CO, VIG, AT&S ...

    » Frequentis im Fokus: Warum die Wiener Flugsicherungstechnik-Firma bei An...

    » Österreich-Depots: Etwas schwächerer Wochenstart (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.8.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Julia Kistner (audio cd.at)

    » PIR-News zu Kontron (Christine Petzwinkler)

    » ATX pendelt seitwärts, AT&S glänzt und Bajaj Mobility sorgt für Rekord-T...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    wienerberger-CEO Heimo Scheuch legt Mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder
    Wie Manz, GFT Technologies, Evotec, Zumtobel, bet-at-home.com und Deutsche Telekom für Gesprächsstoff sorgten
    ATX-Trends: wienerberger, DO & CO, VIG, AT&S ...
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bajaj, BNP, Verbund, RWE, EON, Innio, Asta
    Research-Fazits zu Carl Zeiss, Zalando, Hugo Boss, Leonardo ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu Kontron
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Andritz
      Smeilinho zu Frequentis
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.7%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.53%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(3), voestalpine(1), OMV(1), Frequentis(1)
      Star der Stunde: DO&CO 0.96%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.94%
      Featured Partner Video

      194. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Harry Gruyaert
      Lumières blanches
      1986
      Éditions Photo Copies

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Antonio Moreno
      Cuaderno de campo
      2025
      Self published

      Formes nues
      ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
      1935
      Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de