Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Bajaj Mobility und Österreichische Post gesucht

11.08.2026, 1330 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:33 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6630 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.89% auf 76.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.07% auf 29.6 Euro und Österreichische Post mit +1.63% auf 31.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26305 ( -0.07%, Ultimo 2025: 24490, 7.49% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +1.06% auf 80.24 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +0.93% auf 28.36 Euro und SAP mit +0.91% auf 180.93 Euro.

- PIR-News zu Frequentis, Andritz, wienerberger, Research zu Uniqa, Post

- Alles Gute an Heimo Scheuch!

- Unser Volumensrobot sagt: Bajaj Mobility, Post

- Nachlese: Verbund/DAX, Innio, Bajaj, Asta, Frequentis, Philip Tüttö

- Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu Uniqa und RBI

- Österreich-Depots: Etwas schwächer, knapp unter High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.26% vs. last #gabb, +8.49% ytd, +133.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Die jüngsten 3 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

(11.08.2026)

BSN Podcasts

Private Investor Relations Podcast #43: Verbund und DAX-Peers - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Palfinger, Wienerberger, Zumtobel, FACC, Frequentis, CPI Europe AG, CA Immo, Mayr-Melnhof, Strabag, RBI, AT&S, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, Porr, Telekom Austria, UBM, SAP, BASF, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care.

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