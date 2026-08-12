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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.08.2026, 547 Zeichen

Um 13:15 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 6680 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.41% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.80% auf 159.5 Euro, dahinter DO&CO mit +3.23% auf 207.5 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.225 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 26531 (+0.53%, Ultimo 2025: 24490, 7.76% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.61% auf 1183.4 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.30% auf 163.8 Euro und Infineon mit +2.90% auf 64.67 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)


(12.08.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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