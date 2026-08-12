(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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12.08.2026, 547 Zeichen
Um 13:15 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 6680 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.41% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.80% auf 159.5 Euro, dahinter DO&CO mit +3.23% auf 207.5 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.225 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 26531 (+0.53%, Ultimo 2025: 24490, 7.76% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.61% auf 1183.4 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.30% auf 163.8 Euro und Infineon mit +2.90% auf 64.67 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)
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