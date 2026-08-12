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Börsegeschichte 12.8.: Bitte wieder so wie 2011 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.08.2026, 400 Zeichen

Bisher gab es an einem 12. August 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.08. beträgt 0,08%. Der beste 12.08. fand im Jahr 2011 mit 3,80% statt, der schlechteste 12.08. im Jahr 2015 mit -2,19%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)


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    Autor: Börse Geschichte

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