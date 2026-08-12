Nachlese: Deuber RBI/Strabag, Innio/Jenbacher, Andreas Wölfl, Joel Schwärzler, Max Freissler (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
12.08.2026, 1602 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/24woavjSNnhDDqx9QGxuVQ
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil wieder ein Update. Wie blickt er auf das bisherige dritte Quartal am Kapital- und Aktienmarkt? Wie auf den ATX, wie auf das weitere Outperformancepotential und die Risikobalance? Wie auf das Zusammenspiel zwischen Einzeltitelperformance und ATX-Performance? Weiters: Das Thema KI, die Zinsmärkte allgemein, heimische Staatsanleihen sowie ein Detailblick auf RBI/Strabag.
Hören: https://open.spotify.com/episode/70cWlanCZ7YB1Ey9H0BASQ
Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl
Hören: https://open.spotify.com/episode/31hIecfoAp3Low6SCSLpbE
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Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0CmUAB2viDGcWTA1BqiL3R
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- Max Freissler läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Head of Research & Analytics bei pressrelations Österreich hat vor wenigen Tagen eine weltweite Medienresonanzanalyse zur Medienpräsenz der ATX-Unternehmen veröffentlicht. Ein Podcast mit Max geht spätestens morgen live
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)
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