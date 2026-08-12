SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Deuber RBI/Strabag, Innio/Jenbacher, Andreas Wölfl, Joel Schwärzler, Max Freissler (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.08.2026, 1602 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/24woavjSNnhDDqx9QGxuVQ
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil wieder ein Update. Wie blickt er auf das bisherige dritte Quartal am Kapital- und Aktienmarkt? Wie auf den ATX, wie auf das weitere Outperformancepotential und die Risikobalance? Wie auf das Zusammenspiel zwischen Einzeltitelperformance und ATX-Performance? Weiters: Das Thema KI, die Zinsmärkte allgemein, heimische Staatsanleihen sowie ein Detailblick auf RBI/Strabag.

Hören: https://open.spotify.com/episode/70cWlanCZ7YB1Ey9H0BASQ
Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl

Hören: https://open.spotify.com/episode/31hIecfoAp3Low6SCSLpbE
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Turniersieger Joel Schwärzler und zwei weitere ÖTV-Männer auf neuen Career Highs

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0CmUAB2viDGcWTA1BqiL3R
- ATX leichter
- Trump versteckt sich in Do&Co-Container
- alles Gute dem Wiener Börse-AR Heimo Scheuch
- PIR-News zu Frequentis, Andritz, wienerberger, Research zu Uniqa, Post
- Max Freissler läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Head of Research & Analytics bei pressrelations Österreich hat vor wenigen Tagen eine weltweite Medienresonanzanalyse zur Medienpräsenz der ATX-Unternehmen veröffentlicht. Ein Podcast mit Max geht spätestens morgen live
- Deutsche Börse Frankfurt: DAX unverändert
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)


(12.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...

» ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilenste...

» Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, A...

» Österreich-Depots: Auf All-time-High-Kurs (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Gesch...

» Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (...

» PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post (Chris...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobility, Do&Co und Semperit ...

» Vom Praktikum zur Privatanleger-Expertin: Jana Micka und ihr Weg bei der...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility steigt mehr als 13 Prozent
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord (Podcast)
Aktienkäufe bei wienerberger
Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 0,27 Prozent zu
ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilensteinen (Podcast)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.38%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.25%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Polytec Group(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.91%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.92%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(1), Polytec Group(1), Fabasoft(1)
    Einstein zu Fabasoft
    TheseusX zu Fabasoft
    Star der Stunde: AT&S 2.13%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.11%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka

    Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen übe...

    Books josefchladek.com

    Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
    Ci-contre
    2004
    Ann und Jürgen Wilde

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite

    Mellen Burns
    Skimpies
    2024
    burns books

    Ralph Gibson
    The Somnambulist
    1970
    Lustrum Press

    Harry Gruyaert
    Café Belgica
    2021
    Gallery Fifty One



    Autor: Christian Drastil

    12.08.2026, 1602 Zeichen

    Hören: https://open.spotify.com/episode/24woavjSNnhDDqx9QGxuVQ
    Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil wieder ein Update. Wie blickt er auf das bisherige dritte Quartal am Kapital- und Aktienmarkt? Wie auf den ATX, wie auf das weitere Outperformancepotential und die Risikobalance? Wie auf das Zusammenspiel zwischen Einzeltitelperformance und ATX-Performance? Weiters: Das Thema KI, die Zinsmärkte allgemein, heimische Staatsanleihen sowie ein Detailblick auf RBI/Strabag.

    Hören: https://open.spotify.com/episode/70cWlanCZ7YB1Ey9H0BASQ
    Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl

    Hören: https://open.spotify.com/episode/31hIecfoAp3Low6SCSLpbE
    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Turniersieger Joel Schwärzler und zwei weitere ÖTV-Männer auf neuen Career Highs

    Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0CmUAB2viDGcWTA1BqiL3R
    - ATX leichter
    - Trump versteckt sich in Do&Co-Container
    - alles Gute dem Wiener Börse-AR Heimo Scheuch
    - PIR-News zu Frequentis, Andritz, wienerberger, Research zu Uniqa, Post
    - Max Freissler läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Head of Research & Analytics bei pressrelations Österreich hat vor wenigen Tagen eine weltweite Medienresonanzanalyse zur Medienpräsenz der ATX-Unternehmen veröffentlicht. Ein Podcast mit Max geht spätestens morgen live
    - Deutsche Börse Frankfurt: DAX unverändert
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)


    (12.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...

    » ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilenste...

    » Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, A...

    » Österreich-Depots: Auf All-time-High-Kurs (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Gesch...

    » Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (...

    » PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post (Chris...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobility, Do&Co und Semperit ...

    » Vom Praktikum zur Privatanleger-Expertin: Jana Micka und ihr Weg bei der...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility steigt mehr als 13 Prozent
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord (Podcast)
    Aktienkäufe bei wienerberger
    Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 0,27 Prozent zu
    ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilensteinen (Podcast)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.38%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.25%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Polytec Group(1), Erste Group(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.91%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.92%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(1), Polytec Group(1), Fabasoft(1)
      Einstein zu Fabasoft
      TheseusX zu Fabasoft
      Star der Stunde: AT&S 2.13%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.11%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka

      Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen übe...

      Books josefchladek.com

      Fritz Kühn
      Kompositionen in Schwarz und Weiß
      1959
      F. Bruckmann

      Jörg Rubbert
      GTX. Galveston/TX and the Gulf Coast
      2026
      Verlag Kettler

      Harry Gruyaert
      Irish Summers
      2020
      Gallery Fifty One

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Harry Gruyaert
      Lumières blanches
      1986
      Éditions Photo Copies

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de