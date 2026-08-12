Nachlese: Deuber RBI/Strabag, Innio/Jenbacher, Andreas Wölfl, Joel Schwärzler, Max Freissler (audio cd.at)

12.08.2026, 1602 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/24woavjSNnhDDqx9QGxuVQ

Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil wieder ein Update. Wie blickt er auf das bisherige dritte Quartal am Kapital- und Aktienmarkt? Wie auf den ATX, wie auf das weitere Outperformancepotential und die Risikobalance? Wie auf das Zusammenspiel zwischen Einzeltitelperformance und ATX-Performance? Weiters: Das Thema KI, die Zinsmärkte allgemein, heimische Staatsanleihen sowie ein Detailblick auf RBI/Strabag.



Hören: https://open.spotify.com/episode/70cWlanCZ7YB1Ey9H0BASQ

Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl

Hören: https://open.spotify.com/episode/31hIecfoAp3Low6SCSLpbE

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Turniersieger Joel Schwärzler und zwei weitere ÖTV-Männer auf neuen Career Highs

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0CmUAB2viDGcWTA1BqiL3R

- ATX leichter

- Trump versteckt sich in Do&Co-Container

- alles Gute dem Wiener Börse-AR Heimo Scheuch

- PIR-News zu Frequentis, Andritz, wienerberger, Research zu Uniqa, Post

- Max Freissler läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Head of Research & Analytics bei pressrelations Österreich hat vor wenigen Tagen eine weltweite Medienresonanzanalyse zur Medienpräsenz der ATX-Unternehmen veröffentlicht. Ein Podcast mit Max geht spätestens morgen live

- Deutsche Börse Frankfurt: DAX unverändert

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)

(12.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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