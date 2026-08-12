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Raiffeisen Research: ATX-Rally läuft langsam aus, das Risiko scheint aber begrenzt (Podcast)

12.08.2026, 992 Zeichen
In der 23. Ausgabe des D&D Research Rendezvous "RBI/Strabag, Mid-Q3-Update für die Aktienmärkte bzw. Österreich-Bonds" ordnet Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gemeinsam mit Host Christian Drastil die Entwicklungen an den Kapitalmärkten zur Mitte des dritten Quartals 2025 ein. Im Zentrum stehen die Verfassung der US- und europäischen Aktienmärkte, die Zukunft der ATX-Outperformance, die bevorstehende Index-Neuzusammensetzung mit RBI, die Diskussion um einen möglichen Asset-Tausch im Zuge der Strabag-Beteiligung sowie die Frage, wie weit das KI-Thema an den Börsen bereits eingepreist ist. Ergänzt wird das Gespräch durch einen Blick auf die Zinsmärkte und die Positionierung österreichischer Staatsanleihen. Solide Aktienmärkte trotz Tech-Korrekturen Deuber zieht für das laufende Quartal ein grundsätzlich positives Fazit. Für ein sogenanntes Midterm-Jahr in den USA – also ein...

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(12.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz




 

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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

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» ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, Frequentis, AT&S ...

» Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka


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      JH Engström
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      2008
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      1994
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      Harry Gruyaert
      Lumières blanches
      1986
      Éditions Photo Copies

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      1987
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