Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: AT&S, Do&Co und Porr gesucht

12.08.2026, 1149 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:15 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 6680 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.41% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.80% auf 159.5 Euro, dahinter DO&CO mit +3.23% auf 207.5 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26531 (+0.53%, Ultimo 2025: 24490, 7.76% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.61% auf 1183.4 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.30% auf 163.8 Euro und Infineon mit +2.90% auf 64.67 Euro.

- PIR-News zu DO & CO, wienerberger, Kontron, Frequentis

- Unser Volumensradar sagt: Bajaj Mobility, Post

- Nachlese: Deuber RBI/Strabag, Innio/Jenbacher, Andreas Wölfl, Joel Schwärzler, Max Freissler

- Börsegeschichte 12.8.: Bitte wieder so wie 2011

- Österreich-Depots: Fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +9.10% ytd, +134.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 3 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

(12.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz

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1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM.

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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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