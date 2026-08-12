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Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: AT&S, Do&Co und Porr gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.08.2026, 1149 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:15 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 6680 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.41% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.80% auf 159.5 Euro, dahinter DO&CO mit +3.23% auf 207.5 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26531 (+0.53%, Ultimo 2025: 24490, 7.76% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.61% auf 1183.4 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.30% auf 163.8 Euro und Infineon mit +2.90% auf 64.67 Euro.

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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916
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(12.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz




 

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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

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      1966
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