Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: AT&S, Do&Co und Porr gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
12.08.2026, 1149 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:15 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 6680 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.41% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.80% auf 159.5 Euro, dahinter DO&CO mit +3.23% auf 207.5 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26531 (+0.53%, Ultimo 2025: 24490, 7.76% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.61% auf 1183.4 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.30% auf 163.8 Euro und Infineon mit +2.90% auf 64.67 Euro.
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Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz
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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)
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