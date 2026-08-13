(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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13.08.2026, 556 Zeichen
Um 12:57 liegt der ATX mit +0.28 Prozent im Plus bei 6729 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 26.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.38% auf 32.15 Euro, dahinter DO&CO mit +2.41% auf 212.5 Euro und Semperit mit +1.66% auf 15.3 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 26463 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 7.52% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.03% auf 1191.9 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.74% auf 40.065 Euro und SAP mit +1.06% auf 177.83 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.08.)
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