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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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13.08.2026, 556 Zeichen

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.28 Prozent im Plus bei 6729 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 26.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.38% auf 32.15 Euro, dahinter DO&CO mit +2.41% auf 212.5 Euro und Semperit mit +1.66% auf 15.3 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 26463 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 7.52% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.03% auf 1191.9 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.74% auf 40.065 Euro und SAP mit +1.06% auf 177.83 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.08.)


(13.08.2026)

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Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

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