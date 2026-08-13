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ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilensteinen (Podcast)

13.08.2026, 885 Zeichen
Die Wiener Börse Party #1220 von Christian Drastil nimmt den Handelstag vom 13. August 2026 unter die Lupe – und liefert dabei gleich mehrere bemerkenswerte Zahlen: Der ATX bewegt sich hauchdünn unter seinem Allzeithoch, AT&S stellt einen Rekord auf, und Bajaj Mobility setzt seine Rallye fort. Zudem feiert die Bawag ein besonderes Trend-Jubiläum, während Halbjahreszahlen von Semperit, Polytec und Addiko Bank für Gesprächsstoff sorgen. ATX knapp unter Allzeithoch – AT&S mit historischem Rekord Der ATX legte am Donnerstag um 0,06 Punkte zu und notiert damit nur noch 0 Prozent unter seinem Allzeithoch. Besonders hervorzuheben ist die Performance von AT&S: Der Leiterplattenhersteller beendete den Handelstag zum bereits 43. Mal in diesem Jahr als Nummer-1-Wert im ATX – und das bei bisher...

Weiterlesen: ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilensteinen


(13.08.2026)

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Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österreichische Bundesanleihen funktionieren an der Deutsche Börse




 

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