Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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13.08.2026, 588 Zeichen
Abs. High/Low:
13.08.1992: Low - ATX: 682.96 Euro
13.08.1992: Low - ATX TR: 691.63 Euro
Negative Serie in Tagen:
13.08.2020: Addiko Bank: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 13.08.2020)
Bisher gab es an einem 13. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.08. beträgt 0,14%. Der beste 13.08. fand im Jahr 2009 mit 3,34% statt, der schlechteste 13.08. im Jahr 2008 mit -2,30%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.08. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.08.)
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