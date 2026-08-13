Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka

13.08.2026, 1889 Zeichen

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https://open.spotify.com/episode/4LyStTBf4ipQyUavHTNKBt

Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen über Regus, das Nachhilfe-geben, ein Internship bei der Deutsche Börse genau zum richtigen Zeitpunkt, spannende digitale Jobs im Fahrzeugindustrieumfeld, dann den Fixeinstieg bei der Deutsche Börse und die Arbeit mit Edda Vogt. Es geht aber auch um das Deutsche Eigenkapitalforum, den ZFA-Award in Wien, Pilates und Klavierspielen. Und um einen Ankünder: Am 24.8. treffen Jana und ich beim Deutsche-Börse-Format boerse@home wieder aufeinander, Thema: Der Österreichische Aktienmarkt, mehr dazu unter https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions .



Börsepeople Edda Vogt: https://audio-cd.at/page/podcast/7260

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

(13.08.2026)

BSN Podcasts

Books from Friends 8: The Book (Martin Wieland)

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1. https://open.spotify.com/episode/4LyStTBf4ipQyUavHTNKBt Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka - Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen über Regus, das Nachhilfe-geben, ein Internship bei der Deutsche Börse genau zum richtigen Zeitpunkt, spannende digitale Jobs im Fahrzeugindustrieumfeld, dann den Fixeinstieg bei der Deutsche Börse und die Arbeit mit Edda Vogt. Es geht aber auch um das Deutsche Eigenkapitalforum, den ZFA-Award in Wien, Pilates und Klavierspielen. Und um einen Ankünder: Am 24.8. treffen Jana und ich beim Deutsche-Börse-Formati boerse@home wieder aufeinander, Thema: Der Österreichische Aktienmarkt, mehr dazu unter https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions .



Börsepeople Edda Vogt: https://audio-cd.at/page/podcast/7260



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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