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Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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13.08.2026, 1889 Zeichen

https://audio-cd.at/page/podcast/8994/
https://open.spotify.com/episode/4LyStTBf4ipQyUavHTNKBt

Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen über Regus, das Nachhilfe-geben, ein Internship bei der Deutsche Börse genau zum richtigen Zeitpunkt, spannende digitale Jobs im Fahrzeugindustrieumfeld, dann den Fixeinstieg bei der Deutsche Börse und die Arbeit mit Edda Vogt. Es geht aber auch um das Deutsche Eigenkapitalforum, den ZFA-Award in Wien, Pilates und Klavierspielen. Und um einen Ankünder: Am 24.8. treffen Jana und ich beim Deutsche-Börse-Format boerse@home wieder aufeinander, Thema: Der Österreichische Aktienmarkt, mehr dazu unter https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions .

Börsepeople Edda Vogt: https://audio-cd.at/page/podcast/7260

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

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1. https://open.spotify.com/episode/4LyStTBf4ipQyUavHTNKBt Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka -

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