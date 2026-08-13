Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord (Podcast)
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13.08.2026, 926 Zeichen
In der 20. Ausgabe von "Inside Umbrella powered by wikifolio" spricht Podcast-Host mit Richard Dobetsberger – erstmals nicht im Studio, sondern per Telefon – über die jüngsten Umschichtungen in der Umbrella-Strategie. Enttäuschende Quartalszahlen bei Tesla und IBM haben zu einem Umbau des konzentrierten Zwölf-Werte-Portfolios geführt, während mit SpaceX, Thales, TKMS und Palantir gleich vier neue oder wieder aufgenommene Titel den Weg ins Musterdepot gefunden haben. Kennzahlen zur Halbzeit des dritten Quartals Zum Aufnahmezeitpunkt am 12. August notiert die Umbrella-Strategie bei einem Mittelkurs von rund 3.400 Punkten, gestartet war sie bei 100 Punkten. Zu Jahresbeginn lag der Stand noch bei etwa 4.000 Punkten. Seit dem Start verzeichnet die Strategie damit ein Plus von 28,9 Prozent per anno. Das investierte Kapital beziffert...
Weiterlesen: Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord
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