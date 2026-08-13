SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord (Podcast)

13.08.2026, 926 Zeichen
In der 20. Ausgabe von "Inside Umbrella powered by wikifolio" spricht Podcast-Host mit Richard Dobetsberger – erstmals nicht im Studio, sondern per Telefon – über die jüngsten Umschichtungen in der Umbrella-Strategie. Enttäuschende Quartalszahlen bei Tesla und IBM haben zu einem Umbau des konzentrierten Zwölf-Werte-Portfolios geführt, während mit SpaceX, Thales, TKMS und Palantir gleich vier neue oder wieder aufgenommene Titel den Weg ins Musterdepot gefunden haben. Kennzahlen zur Halbzeit des dritten Quartals Zum Aufnahmezeitpunkt am 12. August notiert die Umbrella-Strategie bei einem Mittelkurs von rund 3.400 Punkten, gestartet war sie bei 100 Punkten. Zu Jahresbeginn lag der Stand noch bei etwa 4.000 Punkten. Seit dem Start verzeichnet die Strategie damit ein Plus von 28,9 Prozent per anno. Das investierte Kapital beziffert...

Weiterlesen: Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord


(13.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österreichische Bundesanleihen funktionieren an der Deutsche Börse




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM, Commerzbank, RWE, Fresenius Medical Care, Siemens, Brenntag, Hannover Rück, Symrise.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX pendelt nahe Rekordhoch, Polytec baut Non-Automotive-Sparte aus – In...

» Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österrei...

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, Uniqa und Semper...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ritschy, Öl-Bluff, Burger King, Martin...

» ATX-Trends: Polytec, Semperit, Addiko ...

» Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...

» ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilenste...

» Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, A...

» Österreich-Depots: Auf All-time-High-Kurs (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Gesch...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Guten Morgen mit SFC Energy, Siemens, adesso, Energiekontor ...
ATX TR-Frühmover: Wienerberger, Erste Group, DO&CO, AT&S, Andritz, Porr, OMV, SBO, Lenzing und Palfinger
Wie Noratis, Lanxess, European Lithium, Rio Tinto, FedEx Corp und Nokia für Gesprächsstoff sorgten
ATX-Trends: Polytec, Semperit, Addiko ...
Wie Manz, ThyssenKrupp, Evotec, Fresenius, bet-at-home.com und Nordex für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Polytec Group 3.43%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.74%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Fabasoft(3), Bajaj Mobility AG(1), Rosenbauer(1), Frequentis(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 6.06%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.99%
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Smeilinho zu Semperit
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu Semperit
    Smeilinho zu Andritz
    Smeilinho zu Polytec Group
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1209: ATX mit AT&S fester, Wiener Börse wird Freude mit der Bawag haben und eine Anfrage beim Genesis-Fluch

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Antonio Moreno
    Cuaderno de campo
    2025
    Self published

    Dag Alveng
    Asylum
    1987
    Koks Forlag & Preus Fotomuseum

    Eva Chupikova
    Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
    2026
    Self published

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    13.08.2026, 926 Zeichen
    In der 20. Ausgabe von "Inside Umbrella powered by wikifolio" spricht Podcast-Host mit Richard Dobetsberger – erstmals nicht im Studio, sondern per Telefon – über die jüngsten Umschichtungen in der Umbrella-Strategie. Enttäuschende Quartalszahlen bei Tesla und IBM haben zu einem Umbau des konzentrierten Zwölf-Werte-Portfolios geführt, während mit SpaceX, Thales, TKMS und Palantir gleich vier neue oder wieder aufgenommene Titel den Weg ins Musterdepot gefunden haben. Kennzahlen zur Halbzeit des dritten Quartals Zum Aufnahmezeitpunkt am 12. August notiert die Umbrella-Strategie bei einem Mittelkurs von rund 3.400 Punkten, gestartet war sie bei 100 Punkten. Zu Jahresbeginn lag der Stand noch bei etwa 4.000 Punkten. Seit dem Start verzeichnet die Strategie damit ein Plus von 28,9 Prozent per anno. Das investierte Kapital beziffert...

    Weiterlesen: Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord


    (13.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österreichische Bundesanleihen funktionieren an der Deutsche Börse




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM, Commerzbank, RWE, Fresenius Medical Care, Siemens, Brenntag, Hannover Rück, Symrise.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX pendelt nahe Rekordhoch, Polytec baut Non-Automotive-Sparte aus – In...

    » Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österrei...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, Uniqa und Semper...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ritschy, Öl-Bluff, Burger King, Martin...

    » ATX-Trends: Polytec, Semperit, Addiko ...

    » Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...

    » ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilenste...

    » Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, A...

    » Österreich-Depots: Auf All-time-High-Kurs (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Gesch...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Guten Morgen mit SFC Energy, Siemens, adesso, Energiekontor ...
    ATX TR-Frühmover: Wienerberger, Erste Group, DO&CO, AT&S, Andritz, Porr, OMV, SBO, Lenzing und Palfinger
    Wie Noratis, Lanxess, European Lithium, Rio Tinto, FedEx Corp und Nokia für Gesprächsstoff sorgten
    ATX-Trends: Polytec, Semperit, Addiko ...
    Wie Manz, ThyssenKrupp, Evotec, Fresenius, bet-at-home.com und Nordex für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Polytec Group 3.43%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.74%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Fabasoft(3), Bajaj Mobility AG(1), Rosenbauer(1), Frequentis(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 6.06%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.99%
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Smeilinho zu Semperit
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu Semperit
      Smeilinho zu Andritz
      Smeilinho zu Polytec Group
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1209: ATX mit AT&S fester, Wiener Börse wird Freude mit der Bawag haben und eine Anfrage beim Genesis-Fluch

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      João Linneu
      JJ VFF VV
      2026
      Void

      Eva Chupikova
      Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
      2026
      Self published

      Machiel Botman
      Rainchild
      2004
      Schaden

      Antonio Moreno
      Cuaderno de campo
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de