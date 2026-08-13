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österreichischer Aktien
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Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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13.08.2026, 1594 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/4LyStTBf4ipQyUavHTNKBt
Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen über Regus, das Nachhilfe-geben, ein Internship bei der Deutsche Börse genau zum richtigen Zeitpunkt, spannende digitale Jobs im Fahrzeugindustrieumfeld, dann den Fixeinstieg bei der Deutsche Börse und die Arbeit mit Edda Vogt. Es geht aber auch um das Deutsche Eigenkapitalforum, den ZFA-Award in Wien, Pilates und Klavierspielen. Und um einen Ankünder: Am 24.8. treffen Jana und ich beim Deutsche-Börse-Format boerse@home wieder aufeinander, Thema: Der Österreichische Aktienmarkt, mehr dazu unter https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions .
Börsepeople Edda Vogt: https://audio-cd.at/page/podcast/7260

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/2vqKm0LMlBxVbHJydGfIip
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.08.)


(13.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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    Autor: Christian Drastil

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