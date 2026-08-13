Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.08.2026, 1594 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/4LyStTBf4ipQyUavHTNKBt
Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen über Regus, das Nachhilfe-geben, ein Internship bei der Deutsche Börse genau zum richtigen Zeitpunkt, spannende digitale Jobs im Fahrzeugindustrieumfeld, dann den Fixeinstieg bei der Deutsche Börse und die Arbeit mit Edda Vogt. Es geht aber auch um das Deutsche Eigenkapitalforum, den ZFA-Award in Wien, Pilates und Klavierspielen. Und um einen Ankünder: Am 24.8. treffen Jana und ich beim Deutsche-Börse-Format boerse@home wieder aufeinander, Thema: Der Österreichische Aktienmarkt, mehr dazu unter https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions .
Börsepeople Edda Vogt: https://audio-cd.at/page/podcast/7260
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/2vqKm0LMlBxVbHJydGfIip
- ATX fester
- AT&S mit 42. Tagessieg 2026
- wer traut sich die Closing Bell für die WP-KESt supporten (Logo und kleiner Produktionskostenzuschuss)?
- PIR-News zu DO & CO, wienerberger, Kontron, Frequentis
- Simone Korbelius läutet die Opening Bell für Mittwoch. Für ihre Tätigkeiten im Bereich Investor Relations hat sie von CD Comm. einen Excellence Award für Sekundärmarktkommunikation übernommen
- Deutsche Börse Frankfurt: Morgen Österreich-Update
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.08.)
Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, Wienerberger, CA Immo, VIG, DO&CO, Heid AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, Infineon, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE, Siemens Energy, Brenntag, Bayer, Henkel, Hannover Rück, Symrise, E.ON .
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Gesch...
» Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (...
» PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post (Chris...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobility, Do&Co und Semperit ...
» Vom Praktikum zur Privatanleger-Expertin: Jana Micka und ihr Weg bei der...
» ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, Frequentis, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka
» ATX nähert sich Rekordhoch: Wiener Börse Party diskutiert KESt-Benachtei...
» Wiener Börse Party #1219: ATX fester, AT&S und Do&Co vorne - traut sich ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur A...
- Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbe...
- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Fl...
- PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, F...
- (Christian Drastil)
- Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobili...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Turniersieger Joel Schwärzler und zwei weitere ÖTV-Männer auf neuen Career Highs
Woche 32/2026 brachte den dritten Turniersieg von Joel Schwärzler auf der Challenger-Tour (diesmal in Grodizk / Polen). Joel ist nun sechstbester U21-Spieler in der Weltrangliste, hat ein neues Car...
Books josefchladek.com
Harry Gruyaert
Irish Summers
2020
Gallery Fifty One
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Antonio Moreno
Cuaderno de campo
2025
Self published
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
13.08.2026, 1594 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/4LyStTBf4ipQyUavHTNKBt
Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen über Regus, das Nachhilfe-geben, ein Internship bei der Deutsche Börse genau zum richtigen Zeitpunkt, spannende digitale Jobs im Fahrzeugindustrieumfeld, dann den Fixeinstieg bei der Deutsche Börse und die Arbeit mit Edda Vogt. Es geht aber auch um das Deutsche Eigenkapitalforum, den ZFA-Award in Wien, Pilates und Klavierspielen. Und um einen Ankünder: Am 24.8. treffen Jana und ich beim Deutsche-Börse-Format boerse@home wieder aufeinander, Thema: Der Österreichische Aktienmarkt, mehr dazu unter https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions .
Börsepeople Edda Vogt: https://audio-cd.at/page/podcast/7260
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/2vqKm0LMlBxVbHJydGfIip
- ATX fester
- AT&S mit 42. Tagessieg 2026
- wer traut sich die Closing Bell für die WP-KESt supporten (Logo und kleiner Produktionskostenzuschuss)?
- PIR-News zu DO & CO, wienerberger, Kontron, Frequentis
- Simone Korbelius läutet die Opening Bell für Mittwoch. Für ihre Tätigkeiten im Bereich Investor Relations hat sie von CD Comm. einen Excellence Award für Sekundärmarktkommunikation übernommen
- Deutsche Börse Frankfurt: Morgen Österreich-Update
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.08.)
Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, Wienerberger, CA Immo, VIG, DO&CO, Heid AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, Infineon, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE, Siemens Energy, Brenntag, Bayer, Henkel, Hannover Rück, Symrise, E.ON .
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Gesch...
» Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (...
» PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post (Chris...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobility, Do&Co und Semperit ...
» Vom Praktikum zur Privatanleger-Expertin: Jana Micka und ihr Weg bei der...
» ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, Frequentis, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka
» ATX nähert sich Rekordhoch: Wiener Börse Party diskutiert KESt-Benachtei...
» Wiener Börse Party #1219: ATX fester, AT&S und Do&Co vorne - traut sich ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur A...
- Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbe...
- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Fl...
- PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, F...
- (Christian Drastil)
- Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobili...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Turniersieger Joel Schwärzler und zwei weitere ÖTV-Männer auf neuen Career Highs
Woche 32/2026 brachte den dritten Turniersieg von Joel Schwärzler auf der Challenger-Tour (diesmal in Grodizk / Polen). Joel ist nun sechstbester U21-Spieler in der Weltrangliste, hat ein neues Car...
Books josefchladek.com
Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
Ci-contre
2004
Ann und Jürgen Wilde
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck
JH Engström
CDG / JHE
2008
Steidl
Machiel Botman
Rainchild
2004
Schaden