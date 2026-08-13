Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (audio cd.at)

13.08.2026, 1594 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/4LyStTBf4ipQyUavHTNKBt

Jana Micka ist bei der Deutsche Börse im Team Business Development Retail tätig und im vergangenen Jahr über das Format boerse@home auch zu einem Gesicht des Unternehmens geworden. Wir sprechen über Regus, das Nachhilfe-geben, ein Internship bei der Deutsche Börse genau zum richtigen Zeitpunkt, spannende digitale Jobs im Fahrzeugindustrieumfeld, dann den Fixeinstieg bei der Deutsche Börse und die Arbeit mit Edda Vogt. Es geht aber auch um das Deutsche Eigenkapitalforum, den ZFA-Award in Wien, Pilates und Klavierspielen. Und um einen Ankünder: Am 24.8. treffen Jana und ich beim Deutsche-Börse-Format boerse@home wieder aufeinander, Thema: Der Österreichische Aktienmarkt, mehr dazu unter https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions .

Börsepeople Edda Vogt: https://audio-cd.at/page/podcast/7260

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/2vqKm0LMlBxVbHJydGfIip

- ATX fester

- AT&S mit 42. Tagessieg 2026

- wer traut sich die Closing Bell für die WP-KESt supporten (Logo und kleiner Produktionskostenzuschuss)?

- PIR-News zu DO & CO, wienerberger, Kontron, Frequentis

- Simone Korbelius läutet die Opening Bell für Mittwoch. Für ihre Tätigkeiten im Bereich Investor Relations hat sie von CD Comm. einen Excellence Award für Sekundärmarktkommunikation übernommen

- Deutsche Börse Frankfurt: Morgen Österreich-Update

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.08.)

(13.08.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S25/17: Jana Micka

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, Wienerberger, CA Immo, VIG, DO&CO, Heid AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, Infineon, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE, Siemens Energy, Brenntag, Bayer, Henkel, Hannover Rück, Symrise, E.ON .

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Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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