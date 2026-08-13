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Vom Praktikum zur Privatanleger-Expertin: Jana Micka und ihr Weg bei der Deutsche Börse (Podcast)

13.08.2026, 997 Zeichen
In der Jubiläums-Season 25 des Podcasts Börse-People spricht Host Christian Drastil mit Jana Micka, Business Development Retail bei der Deutsche Börse, über ihren Karriereweg vom ersten Auslandspraktikum bis zur Mitmoderation des Formats „Börse at Home". Die Episode zeichnet nach, wie aus einer Pandemie-Praktikantin eine zentrale Ansprechpartnerin für Privatanleger wurde. Erste Auslandserfahrung bei Regus Micka berichtet, dass sie während ihres BWL-Studiums für einen Monat nach London ging, um kulturelle Erfahrungen zu sammeln, ohne ein komplettes Auslandssemester einzuplanen. Sie landete bei Regus, jenem Anbieter für Bürolösungen, der u.a. mittlerweile Räumlichkeiten in der alten Wiener Börse nutzt. In London arbeitete sie an der Rezeption und war den ganzen Tag in der Kommunikation mit unterschiedlichen Nationalitäten eingebunden. Diese Zeit habe sie persönlich weitergebracht, so...

Weiterlesen: Vom Praktikum zur Privatanleger-Expertin: Jana Micka und ihr Weg bei der Deutsche Börse


(13.08.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    13.08.2026, 997 Zeichen
    In der Jubiläums-Season 25 des Podcasts Börse-People spricht Host Christian Drastil mit Jana Micka, Business Development Retail bei der Deutsche Börse, über ihren Karriereweg vom ersten Auslandspraktikum bis zur Mitmoderation des Formats „Börse at Home". Die Episode zeichnet nach, wie aus einer Pandemie-Praktikantin eine zentrale Ansprechpartnerin für Privatanleger wurde. Erste Auslandserfahrung bei Regus Micka berichtet, dass sie während ihres BWL-Studiums für einen Monat nach London ging, um kulturelle Erfahrungen zu sammeln, ohne ein komplettes Auslandssemester einzuplanen. Sie landete bei Regus, jenem Anbieter für Bürolösungen, der u.a. mittlerweile Räumlichkeiten in der alten Wiener Börse nutzt. In London arbeitete sie an der Rezeption und war den ganzen Tag in der Kommunikation mit unterschiedlichen Nationalitäten eingebunden. Diese Zeit habe sie persönlich weitergebracht, so...

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