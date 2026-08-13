Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobility, Do&Co und Semperit gesucht

13.08.2026, 1203 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.28 Prozent im Plus bei 6729 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 26.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.38% auf 32.15 Euro, dahinter DO&CO mit +2.41% auf 212.5 Euro und Semperit mit +1.66% auf 15.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26463 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 7.52% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.03% auf 1191.9 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.74% auf 40.065 Euro und SAP mit +1.06% auf 177.83 Euro.

- PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post

- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Flughafen Wien, Reploid, AT&S

- Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award

- Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank

- Österreich-Depots: Auf All-time-High-Kurs

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +9.28% ytd, +134.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 3 Börsepeople-Folgen:

Jana Micka: https://audio-cd.at/page/podcast/8994

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

(13.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österreichische Bundesanleihen funktionieren an der Deutsche Börse

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM, Commerzbank, RWE, Fresenius Medical Care, Siemens, Brenntag, Hannover Rück, Symrise.

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