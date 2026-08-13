Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobility, Do&Co und Semperit gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.08.2026, 1203 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:57 liegt der ATX mit +0.28 Prozent im Plus bei 6729 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 26.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.38% auf 32.15 Euro, dahinter DO&CO mit +2.41% auf 212.5 Euro und Semperit mit +1.66% auf 15.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26463 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 7.52% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.03% auf 1191.9 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.74% auf 40.065 Euro und SAP mit +1.06% auf 177.83 Euro.
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- Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank
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Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österreichische Bundesanleihen funktionieren an der Deutsche Börse
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