ATX pendelt nahe Rekordhoch, Polytec baut Non-Automotive-Sparte aus – Insider kaufen Wienerberger und Semperit (Podcast)
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In der Wiener Börse Party Folge #1221 ordnet Christian Drastil das Marktgeschehen vom Freitag, 14. August 2026, ein – mit Blick auf ATX-Kursbewegungen, die aktuellen Deutsche-Börse-Monatsstatistiken für Xetra und Frankfurt sowie frische Unternehmensnachrichten von Polytec, Wienerberger und Semperit. ATX knapp unter Rekordhoch, DAX mit stärkerer Performance Der heimische Leitindex ATX zeigte sich zur Wochenmitte weiterhin robust und bewegte sich knapp unter seinem All-Time-High. Am Freitagvormittag notierte der Index mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 6.708 Punkten. Aus der Private Investor Relations Group waren die Telekom Austria mit einem Plus von 0,8 Prozent, die Uniqa mit 0,7 Prozent sowie Semperit mit 0,6 Prozent die Top-Performer des Vormittags. Der deutsche Leitindex DAX entwickelte sich zum gleichen Zeitpunkt deutlich stärker und legte...
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