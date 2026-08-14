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Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Marinomed, Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

14.08.2026, 630 Zeichen

Extrema:
14.08.2024: Flop 1: Marinomed Biotech: -40.2985% - [Flop 2: -16.6667% (15.08.2024), Flop 3: -8.57143% (22.02.2021)] zum Kalender

under MA200:
14.08.2012: Erste Group: Am längsten unter MA200: 386 Tage (endete am: 14.08.2012)

Bisher gab es an einem 14. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.08. beträgt 0,00%. Der beste 14.08. fand im Jahr 1992 mit 1,92% statt, der schlechteste 14.08. im Jahr 1997 mit -1,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)


(14.08.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    14.08.2026, 630 Zeichen

    Extrema:
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