Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Marinomed, Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
14.08.2026, 630 Zeichen
Extrema:
14.08.2024: Flop 1: Marinomed Biotech: -40.2985% - [Flop 2: -16.6667% (15.08.2024), Flop 3: -8.57143% (22.02.2021)] zum Kalender
under MA200:
14.08.2012: Erste Group: Am längsten unter MA200: 386 Tage (endete am: 14.08.2012)
Bisher gab es an einem 14. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.08. beträgt 0,00%. Der beste 14.08. fand im Jahr 1992 mit 1,92% statt, der schlechteste 14.08. im Jahr 1997 mit -1,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.08. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)
Drastil & Seltenreich #1: Drastil & Seltenreich, schleichts eich!
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Semperit, RBI, CA Immo, Verbund, Bawag, Frequentis, Fabasoft, FACC, Marinomed Biotech, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Rekord zum Weekend (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Marinomed, Erste Group (Börse Geschic...
» Nachlese: Heinz Walter, Richard Dobetsberger, Martin Wieland (audio cd.at)
» PIR-News: Polytec, Andritz, Semperit, wienerberger (Christine Petzwinkler)
» ATX pendelt nahe Rekordhoch, Polytec baut Non-Automotive-Sparte aus – In...
» Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österrei...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, Uniqa und Semper...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ritschy, Öl-Bluff, Burger King, Martin...
» ATX-Trends: Polytec, Semperit, Addiko ...
» Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht kaum verändert aus der Fre...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Wie Wolford, Bajaj Mobility AG, Marinomed Biotech...
- Wie AT&S, voestalpine, Wienerberger, RBI, SBO und...
- ATX charttechnisch: Momentum unter Signallinie ge...
- Fazits zu DO & CO, Semperit, Frequentis, wienerbe...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #43: Verbund und DAX-Peers - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner
Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Geldmeisterin Julia Kistner hat mich zum Aktienduell eingel...
Books josefchladek.com
Ola Rindal
Stains & Ashes
2025
Poursuite
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Hyonchi Cho
Tokyo / 趙 炯治
1966
Bijutsu Shuppan-Sha
Karl Blossfeldt
Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
1932
Verlag für Kunstwissenschaft
14.08.2026, 630 Zeichen
Extrema:
14.08.2024: Flop 1: Marinomed Biotech: -40.2985% - [Flop 2: -16.6667% (15.08.2024), Flop 3: -8.57143% (22.02.2021)] zum Kalender
under MA200:
14.08.2012: Erste Group: Am längsten unter MA200: 386 Tage (endete am: 14.08.2012)
Bisher gab es an einem 14. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.08. beträgt 0,00%. Der beste 14.08. fand im Jahr 1992 mit 1,92% statt, der schlechteste 14.08. im Jahr 1997 mit -1,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.08. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)
Drastil & Seltenreich #1: Drastil & Seltenreich, schleichts eich!
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Semperit, RBI, CA Immo, Verbund, Bawag, Frequentis, Fabasoft, FACC, Marinomed Biotech, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Rekord zum Weekend (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Marinomed, Erste Group (Börse Geschic...
» Nachlese: Heinz Walter, Richard Dobetsberger, Martin Wieland (audio cd.at)
» PIR-News: Polytec, Andritz, Semperit, wienerberger (Christine Petzwinkler)
» ATX pendelt nahe Rekordhoch, Polytec baut Non-Automotive-Sparte aus – In...
» Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österrei...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, Uniqa und Semper...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ritschy, Öl-Bluff, Burger King, Martin...
» ATX-Trends: Polytec, Semperit, Addiko ...
» Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht kaum verändert aus der Fre...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Wie Wolford, Bajaj Mobility AG, Marinomed Biotech...
- Wie AT&S, voestalpine, Wienerberger, RBI, SBO und...
- ATX charttechnisch: Momentum unter Signallinie ge...
- Fazits zu DO & CO, Semperit, Frequentis, wienerbe...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #43: Verbund und DAX-Peers - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner
Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Geldmeisterin Julia Kistner hat mich zum Aktienduell eingel...
Books josefchladek.com
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Harry Gruyaert
Irish Summers
2020
Gallery Fifty One
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute