Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Marinomed, Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

14.08.2026, 630 Zeichen

Extrema:

14.08.2024: Flop 1: Marinomed Biotech: -40.2985% - [Flop 2: -16.6667% (15.08.2024), Flop 3: -8.57143% (22.02.2021)] zum Kalender



under MA200:

14.08.2012: Erste Group: Am längsten unter MA200: 386 Tage (endete am: 14.08.2012)

Bisher gab es an einem 14. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.08. beträgt 0,00%. Der beste 14.08. fand im Jahr 1992 mit 1,92% statt, der schlechteste 14.08. im Jahr 1997 mit -1,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)

(14.08.2026)

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Drastil & Seltenreich #1: Drastil & Seltenreich, schleichts eich!

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Semperit, RBI, CA Immo, Verbund, Bawag, Frequentis, Fabasoft, FACC, Marinomed Biotech, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, UBM.

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