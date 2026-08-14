Nachlese: Heinz Walter, Richard Dobetsberger, Martin Wieland (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.08.2026, 1646 Zeichen
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0Mk4S3y4Vw6qW5mIeQpYOm
- ATX am 34. Jahrestag des All-time-Lows fester
- Bajaj Mobility steigt zweistellig
- AT&S übertrumpft die Douglas Adams Zahl
- Bawag und die tolle 1000
- Do&Co und Andritz clinchen im allerbesten Sinne
- PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post
- Heinz Walter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Obmann des Vereins www.historische-wertpapiere.at freut sich auf Anfragen und Besuche bei den Clubtreffen. Es ist dies der erste und einzige Verein seiner Art in Österreich.
- Deutsche Börse Frankfurt: Morgen Österreich-Update
- mehr dazu im Podcast
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8997/
Folge 08/26 (insg. Ep. 20) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Jubiläumsfolge 20 geht es um eine Premiere in der Aufnahmesituation und im Portfolio um eine strategische Neuausrichtung auf "qualitativ hochwertige Unternehmen mit starken strukturellen Wachstumstreibern", alles immer mit Risikohinweis. Neue Positionen sind Thales, MercadoLibre, Palantir Technologies, TKMS, SpaceX. Durch die Aufnahme von Thales und TKMS wurde das Engagement des Portfolios im europäischen Verteidigungssektor erhöht. Es geht auch um valyrischen Stahl, aber nur off topic.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8999/
Books from Friends #8: The Book (Martin Wieland)
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)
Drastil & Seltenreich #1: Drastil & Seltenreich, schleichts eich!
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Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
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