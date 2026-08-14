SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Heinz Walter, Richard Dobetsberger, Martin Wieland (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

14.08.2026, 1646 Zeichen

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0Mk4S3y4Vw6qW5mIeQpYOm
- ATX am 34. Jahrestag des All-time-Lows fester
- Bajaj Mobility steigt zweistellig
- AT&S übertrumpft die Douglas Adams Zahl
- Bawag und die tolle 1000
- Do&Co und Andritz clinchen im allerbesten Sinne
- PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post
- Heinz Walter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Obmann des Vereins www.historische-wertpapiere.at freut sich auf Anfragen und Besuche bei den Clubtreffen. Es ist dies der erste und einzige Verein seiner Art in Österreich.
- Deutsche Börse Frankfurt: Morgen Österreich-Update
- mehr dazu im Podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8997/
Folge 08/26 (insg. Ep. 20) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Jubiläumsfolge 20 geht es um eine Premiere in der Aufnahmesituation und im Portfolio um eine strategische Neuausrichtung auf "qualitativ hochwertige Unternehmen mit starken strukturellen Wachstumstreibern", alles immer mit Risikohinweis. Neue Positionen sind Thales, MercadoLibre, Palantir Technologies, TKMS, SpaceX. Durch die Aufnahme von Thales und TKMS wurde das Engagement des Portfolios im europäischen Verteidigungssektor erhöht. Es geht auch um valyrischen Stahl, aber nur off topic.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8999/
Books from Friends #8: The Book (Martin Wieland)

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)


(14.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Drastil & Seltenreich #1: Drastil & Seltenreich, schleichts eich!




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Semperit, RBI, CA Immo, Verbund, Bawag, Frequentis, Fabasoft, FACC, Marinomed Biotech, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, UBM.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Rekord zum Weekend (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Marinomed, Erste Group (Börse Geschic...

» Nachlese: Heinz Walter, Richard Dobetsberger, Martin Wieland (audio cd.at)

» PIR-News: Polytec, Andritz, Semperit, wienerberger (Christine Petzwinkler)

» ATX pendelt nahe Rekordhoch, Polytec baut Non-Automotive-Sparte aus – In...

» Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österrei...

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, Uniqa und Semper...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ritschy, Öl-Bluff, Burger King, Martin...

» ATX-Trends: Polytec, Semperit, Addiko ...

» Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse: ATX geht kaum verändert aus der Freitag-Sitzung
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility steigt weiter
Da schau her: Bajaj Mobility, Post, AT&S (#gabb Radar)
Wie AT&S, voestalpine, Wienerberger, RBI, SBO und Strabag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
ATX charttechnisch: Momentum unter Signallinie gerutscht
Fazits zu DO & CO, Semperit, Frequentis, wienerberger, Österreichische Post




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(2), Österreichische Post(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AT&S(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(2), RBI(1)
    Star der Stunde: FACC 1.16%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -0.87%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: VIG(1), FACC(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.55%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(4), OMV(2), DO&CO(1), Wienerberger(1), FACC(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.22%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.33%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1204: ATX wieder über 6500, DAX über 25.000, bei Addiko holt die NLB weiter auf, braucht aber Schützenhilfe

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Hyonchi Cho
    Tokyo / 趙　炯治
    1966
    Bijutsu Shuppan-Sha

    Mellen Burns
    Skimpies
    2024
    burns books

    Jörg Rubbert
    GTX. Galveston/TX and the Gulf Coast
    2026
    Verlag Kettler

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite



    Autor: Christian Drastil

    14.08.2026, 1646 Zeichen

    Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0Mk4S3y4Vw6qW5mIeQpYOm
    - ATX am 34. Jahrestag des All-time-Lows fester
    - Bajaj Mobility steigt zweistellig
    - AT&S übertrumpft die Douglas Adams Zahl
    - Bawag und die tolle 1000
    - Do&Co und Andritz clinchen im allerbesten Sinne
    - PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post
    - Heinz Walter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Obmann des Vereins www.historische-wertpapiere.at freut sich auf Anfragen und Besuche bei den Clubtreffen. Es ist dies der erste und einzige Verein seiner Art in Österreich.
    - Deutsche Börse Frankfurt: Morgen Österreich-Update
    - mehr dazu im Podcast

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8997/
    Folge 08/26 (insg. Ep. 20) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Jubiläumsfolge 20 geht es um eine Premiere in der Aufnahmesituation und im Portfolio um eine strategische Neuausrichtung auf "qualitativ hochwertige Unternehmen mit starken strukturellen Wachstumstreibern", alles immer mit Risikohinweis. Neue Positionen sind Thales, MercadoLibre, Palantir Technologies, TKMS, SpaceX. Durch die Aufnahme von Thales und TKMS wurde das Engagement des Portfolios im europäischen Verteidigungssektor erhöht. Es geht auch um valyrischen Stahl, aber nur off topic.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8999/
    Books from Friends #8: The Book (Martin Wieland)

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)


    (14.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Drastil & Seltenreich #1: Drastil & Seltenreich, schleichts eich!




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Semperit, RBI, CA Immo, Verbund, Bawag, Frequentis, Fabasoft, FACC, Marinomed Biotech, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Rekord zum Weekend (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Marinomed, Erste Group (Börse Geschic...

    » Nachlese: Heinz Walter, Richard Dobetsberger, Martin Wieland (audio cd.at)

    » PIR-News: Polytec, Andritz, Semperit, wienerberger (Christine Petzwinkler)

    » ATX pendelt nahe Rekordhoch, Polytec baut Non-Automotive-Sparte aus – In...

    » Wiener Börse Party #1221: ATX leichter, AT&S, Kontron, Asta und Österrei...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, Uniqa und Semper...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ritschy, Öl-Bluff, Burger King, Martin...

    » ATX-Trends: Polytec, Semperit, Addiko ...

    » Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse: ATX geht kaum verändert aus der Freitag-Sitzung
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility steigt weiter
    Da schau her: Bajaj Mobility, Post, AT&S (#gabb Radar)
    Wie AT&S, voestalpine, Wienerberger, RBI, SBO und Strabag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    ATX charttechnisch: Momentum unter Signallinie gerutscht
    Fazits zu DO & CO, Semperit, Frequentis, wienerberger, Österreichische Post




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(2), Österreichische Post(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AT&S(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(2), RBI(1)
      Star der Stunde: FACC 1.16%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -0.87%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: VIG(1), FACC(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.55%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(4), OMV(2), DO&CO(1), Wienerberger(1), FACC(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.22%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.33%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1204: ATX wieder über 6500, DAX über 25.000, bei Addiko holt die NLB weiter auf, braucht aber Schützenhilfe

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jörg Rubbert
      GTX. Galveston/TX and the Gulf Coast
      2026
      Verlag Kettler

      Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
      Ci-contre
      2004
      Ann und Jürgen Wilde

      Harry Gruyaert
      Irish Summers
      2020
      Gallery Fifty One

      Harry Gruyaert
      Lumières blanches
      1986
      Éditions Photo Copies

      Masahisa Fukase
      Sasuke
      2025
      Atelier EXB

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de