Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, Uniqa und Semperit gesucht

14.08.2026, 1131 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:51 liegt der ATX mit -0.30 Prozent im Minus bei 6708 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.94% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +0.79% auf 10.18 Euro, dahinter Uniqa mit +0.72% auf 18.27 Euro und Semperit mit +0.65% auf 15.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26426 (+0.48%, Ultimo 2025: 24490, 7.39% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.25% auf 182.83 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.30% auf 1203 Euro und Scout24 mit +2.14% auf 77.725 Euro.

- PIR-News: Polytec, Andritz, Semperit, wienerberger

- Da schau her: Bajaj Mobility, Post, AT&S

- Nachlese: Heinz Walter, Richard Dobetsberger, Martin Wieland

- Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Marinomed, Erste Group

- Österreich-Depots: Rekord zum Weekend

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +9.38% ytd, +134.90% seit Start 2013

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Die jüngsten 3 Börsepeople-Folgen:

Jana Micka: https://audio-cd.at/page/podcast/8994

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

(14.08.2026)

BSN Podcasts

Drastil & Seltenreich #1: Drastil & Seltenreich, schleichts eich!

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Semperit, RBI, CA Immo, Verbund, Bawag, Frequentis, Fabasoft, FACC, Marinomed Biotech, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, UBM.

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