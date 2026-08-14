Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, Uniqa und Semperit gesucht
Autor:
Christian Drastil
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14.08.2026, 1131 Zeichen
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Um 10:51 liegt der ATX mit -0.30 Prozent im Minus bei 6708 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 25.94% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +0.79% auf 10.18 Euro, dahinter Uniqa mit +0.72% auf 18.27 Euro und Semperit mit +0.65% auf 15.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26426 (+0.48%, Ultimo 2025: 24490, 7.39% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.25% auf 182.83 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.30% auf 1203 Euro und Scout24 mit +2.14% auf 77.725 Euro.
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