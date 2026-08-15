Drastil & Seltenreich starten durch: Erste Vollfolge zwischen Jingle-Wettbewerb, Nostalgie und Alltagskuriositäten (Podcast)
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Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
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15.08.2026, 919 Zeichen
In der ersten regulären Ausgabe von "Drastil & Seltenreich" ziehen die beiden Hosts nach der Nullnummer eine erste Bilanz und nehmen die Hörer mit auf einen Streifzug durch Themen, die von eingereichten Jingles über Kinobesuche bis zu Beobachtungen aus dem eigenen Postfach reichen. Ein Auftakt mit überraschendem Echo Die Episode beginnt mit einem Rückblick auf die Reaktionen zur Vorgängerfolge. Christian Drastil berichtet von reger Anteilnahme rund um sein Büro – dort seien Personen zu sehen gewesen, die üblicherweise dort verkehren, inzwischen aber fehlen. Auch der Podcast-Icon, das die beiden für ihr Format gewählt haben, wird positiv erwähnt: Es zeigt die beiden Hosts vor einer Discokugel, wobei eine dritte Person – Norbert Peter von "Peter und Tekal" – aus dem ursprünglichen...
Weiterlesen: Drastil & Seltenreich starten durch: Erste Vollfolge zwischen Jingle-Wettbewerb, Nostalgie und Alltagskuriositäten
Drastil & Seltenreich #1: Drastil & Seltenreich, schleichts eich!
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Larry Clark
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