Depot bei bankdirekt.at: Die 1,4,7,10-Wahrheit, ams bullish und Bawag (Depot Kommentar)

95.982,68 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,71 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Öster­reich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2:-2.22% vs. last #gabb, -21.70% ytd, +27.70% seit Start 2013

Weil gerade der April vorbei ist, wieder ein Blick den im #gabb schon mehrmals vorgestellten Investment-Ansatz. Dieser besagt, dass man stets in den Auftaktmonaten eines Quartals, also Jänner, April, Juli und Oktober voll investiert sein soll und dann wieder rausnehmen kann, freilich mit vielen Abstufungen. Wir haben uns das für den ATX angesehen. Und ja: Seit ATX-Start ist der April im Schnitt bester Monat, dann kommt der Jänner. Auch Juli und Oktober sind im Plus. Hat also was.

Von den 18 Monatsergebnissen, die bisher auf die Monate 1,4,7 und 10 fielen, waren 16 (!) im Plus, obwohl der ATX kumuliert seit Start des Börse Social Magazine mehr als 500 Punkte im Minus ist. Auch heuer (!) liegen Jänner und April kumuliert im Plus. Dazu auch ein Blick auf die Heftrücken des Börse Social Magazine.

>> Öffnen auf photaq.com





Und warum sind die Monate 1, 4, 7, 10 stark? Ich mutmasse: Nun, im Jänner investiert man vielleicht nach "neues Jahr, neues Glück", im April sichert man sich vor den Ex-Tagen noch Aktien (heuer anders), im Juli nimmt man nach "Go away in May" vielleicht wieder neue Aktien auf und der Oktober folgt auf die traditionell schwächste Zwei-Monats-Periode August/September. Also jetzt wieder eher aufpassen jetzt lt. dieser Statistik.

Am Donnerstag hatte ich noch - gemäss diesem Ansatz - die Bawag-Position verkauft. Es war ein Bonuszertifikat, dessen Barriere verletzt wurde. Ich habe bei 30,06 verkauft. Bei einem potenziellen Wiedereinstieg würde ich in die Aktie gehen.

Bawag ( Akt. Indikation: 30,24 /30,36, -2,32%)

Unser Depotwert ams war im April ein schöner Comebacker. Zur Zeit gibt es Deja vu-Artikel, ob ams die Osram-Übernahme stemmen könne. So auch gestern im Handelsblatt. CEO Everke bleibt "fest überzeugt", sein Optimismus hat mich mit dem Depot angesteckt. UBS stuft auf outperform von davor underperform, Ziel 18 CHF nach 12,50. "Dürfte das Schlimmste nun hinter sich haben und auch bei einem langsameren iPhone-Zyklus im Jahr 2020 ein gutes Umsatzwachstum erzielen".

AMS ( Akt. Indikation: 11,59 /11,62, -3,21%)

Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge AMS AG AKT O.N.

AT0000A18XM4 8,940 EUR

894,00 EUR 11,600 EUR

04.05.20 10:04 NT -39,00 EUR

-3,25 % 266,00 EUR

29,75 % 1.160,00 EUR

100,000 STK DO + CO. AKT. O.N.

AT0000818802 50,400 EUR

1.008,00 EUR 45,200 EUR

04.05.20 10:32 NT -8,00 EUR

-0,88 % -104,00 EUR

-10,32 % 904,00 EUR

20,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2019/18.09.2020 LEN

AT0000A2C8V9 74,930 EUR

3.746,50 EUR 48,810 EUR

04.05.20 09:25 NT -99,00 EUR

-3,90 % -1.306,00 EUR

-34,86 % 2.440,50 EUR

50,000 STK Erste Group Bank AG Index-Zert.2013/Open End WS

AT0000A11P76 9,160 EUR

1.832,00 EUR 7,300 EUR

04.05.20 10:28 NT 8,00 EUR

0,55 % -372,00 EUR

-20,31 % 1.460,00 EUR

200,000 STK ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON

AT0000652011 17,290 EUR

1.383,20 EUR 18,800 EUR

04.05.20 10:32 NT -82,00 EUR

-5,17 % 120,80 EUR

8,73 % 1.504,00 EUR

80,000 STK EVN STAMMAKT. O.N.

AT0000741053 17,500 EUR

1.032,50 EUR 14,020 EUR

04.05.20 10:22 NT -12,98 EUR

-1,55 % -205,32 EUR

-19,89 % 827,18 EUR

59,000 STK Lang & Schwarz AG O.End 13(13/unl.) WFDRASTIL1

DE000LS9BHW2 160,340 EUR

16.034,00 EUR 128,050 EUR

04.05.20 08:07 NT -179,00 EUR

-1,38 % -3.229,00 EUR

-20,14 % 12.805,00 EUR

100,000 STK Marinomed Bio. Akt. o.N.

ATMARINOMED6 96,000 EUR

960,00 EUR 98,500 EUR

04.05.20 09:04 NT 10,00 EUR

1,03 % 25,00 EUR

2,60 % 985,00 EUR

10,000 STK RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.

AT0000606306 22,540 EUR

991,76 EUR 15,070 EUR

04.05.20 10:32 NT -29,04 EUR

-4,20 % -328,68 EUR

-33,14 % 663,08 EUR

44,000 STK RCBOS/C VOE 25 03/21

AT0000A2AMF0 0,200 EUR

1.000,00 EUR 0,053 EUR

04.05.20 09:16 NT -100,00 EUR

-27,40 % -735,00 EUR

-73,50 % 265,00 EUR

5.000,000 STK UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.12.20 OMV

DE000HZ4AZL7 46,920 EUR

3.284,40 EUR 25,840 EUR

04.05.20 09:24 NT -160,30 EUR

-8,14 % -1.475,60 EUR

-44,93 % 1.808,80 EUR

70,000 STK UniCredit Bank AG HVB Open End Index Zertifikat

DE000HX0JTN7 19,300 EUR

5.790,00 EUR 12,870 EUR

04.05.20 09:29 NT -210,00 EUR

-5,16 % -1.929,00 EUR

-33,32 % 3.861,00 EUR

300,000 STK UNIQA INS GROUP /STM

AT0000821103 6,340 EUR

1.141,20 EUR 6,130 EUR

04.05.20 10:30 NT -1,80 EUR

-0,16 % -37,80 EUR

-3,31 % 1.103,40 EUR

180,000 STK WIENERBERGER AKT.O.N.

AT0000831706 14,470 EUR

1.447,00 EUR 16,580 EUR

04.05.20 10:32 NT -47,00 EUR

-2,76 % 211,00 EUR

14,58 % 1.658,00 EUR

100,000 STK

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)

(04.05.2020)

