Coole Jobs bei Börsenotierten: Erste Group, Immofinanz, Kapsch TrafficCom (Leya Hempel)

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit ) per Newsletter erhalten

Baader Bank Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

Mit der Veröffentlichung unseres Magazines #34 haben wir parallel die Zone " Coole Jobs bei Börsenotierten " unter https://boerse-social.com/karriere gestartet - hier nun wie bekannt die wöchentliche Auswahl unserer "favourite jobs" bei Börsenotierten in Österreich.

Meistgelesen >> mehr

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

Österreich-Depot bei bankdirekt.at (Depot Kommentar)

Europaweit mehr IPOs als 2019, DACH-Region schwach

Star der Stunde: voestalpine 0.58%, Rutsch der Stunde: EVN -1.06%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: EVN(4), S&T(3), Uniqa(1), Verbund(1), Amag(1), OMV(1), Fabasoft(1), AT&S(1), AMS(1), Mayr-Melnhof(1), Kapsch TrafficCom(1)

Star der Stunde: Flughafen Wien 0.72%, Rutsch der Stunde: Amag -2.34%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: S&T(3), Fabasoft(1), Immofinanz(1), Wienerberger(1), SBO(1), Mayr-Melnhof(1)

Schneefuchs zu Verbund

Star der Stunde: EVN 2.53%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.5%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: EVN(1)

Featured Partner Video

26. Corona Online Workout für Läufer

0:00 - Vorstellung der Übungen / demonstration of exercises 0:00 - Start des Workouts / start of workout Trotz der aktuellen Einschränkungen lassen wir uns die Freude am Sport nicht nehmen und tra...