Wiener Börse: Robot-Predictions, wie es bei Aktien von Porr, Palfinger und Valneva weitergehen könnte (Christian Drastil)

Auswertungen aus unserem redaktionellen Robot BSNgine:

Porr zuletzt 8 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 21,66 Prozent verloren (Einzeltage: -4,09; -4,62; -0,57; -5,95; -0,67; -2,61; -4,26; -1,11). Was machte die Porr-Aktie in der Vergangenheit nach 8 Tagen Minus? In 80 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 0 Prozent nach oben und in 20 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 5). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,78%.



Palfinger zuletzt 6 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 6,93 Prozent verloren (Einzeltage: -0,54; -1,33; -0,66; -2,07; -2,27; -0,25). Was machte die Palfinger-Aktie in der Vergangenheit nach 6 Tagen Minus? In 46 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 50 Prozent nach oben und in 4 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 28). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,47%.



Und ein Halb-Österreicher:

Was machte die Valneva-Aktie in der Vergangenheit nach 5 Tagen Plus? In 42 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 42 Prozent nach unten und in 17 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 12). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 2,05%.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb )

(27.10.2021)

Akt. Indikation: 36.45 / 36.55

Uhrzeit: 21:54:50

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 36.50 ( -1.22%)

Akt. Indikation: 12.30 / 12.58

Uhrzeit: 21:57:32

Veränderung zu letztem SK: 1.47%

Letzter SK: 12.26 ( -3.16%)

Akt. Indikation: 20.32 / 20.44

Uhrzeit: 21:57:02

Veränderung zu letztem SK: -9.18%

Letzter SK: 22.44 ( 13.05%)

Bildnachweis

1. BSNgine, Display, pencil, black >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Strabag.

Random Partner Knaus Tabbert

Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte sind Mottgers, Hessen, Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. >> Besuchen Sie 67 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» AT&S: Der Leiterplattenhersteller aus der Steiermark könnte bald durchst...

» Cameco: Der führende Uranproduzent könnte eine entscheidende Rolle bei d...

» Österreich-Depots: Fette Immofinanz-Dividende gutgeschrieben (Depot Komm...

» Börsegeschichte 27.10.: Als die RHI das Quartett mit OMV, Verbund und Wi...

» Smeil Nominierungen 2021: Mission-Cashflow, Langfristig gedacht, Aktien ...

» DAX: HelloFresh intraday nach 812 (!) Tagen unter den MA200 gegangen (Ch...

» PIR-News: Valneva, Frequentis, Marinomed, AT&S, Lenzing, Evotec, RHI Mag...

» Voquz Labs und startup300 mit Infos für die Aktionäre (Christian Drastil)

» ZFA unterscheidet im neuen Nachhaltigkeits-Kodex zwischen ESG-Produkten ...

» RBI und Andritz virtuell im Finale des 9. Aktienturniers (Christian Dras...