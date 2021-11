Black Friday auch bei Austro-Aktien, fast alles billiger, bis auf Valneva, Post, Frequentis (Christian Drastil)

Um 11:18 liegt der ATX TR mit -3.13 Prozent im Minus bei 7423 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +1.62% auf 37.7 Euro, dahinter Frequentis mit +0.72% auf 28.1 Euro und Mayr-Melnhof mit -0.11% auf 177.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15512 ( -2.58%, Ultimo 2020: 13719).

Fast alles ist heute im Minus, nur Valneva steigt deutlich: Jeder Covid-Impfstoff ist anders konstruiert und der noch nicht zugelassene VLA 2001 von Valneva ist der einzige echte Totimpfstoff, was gerade in Bezug auf die neue Variante aus Südafrika spannend sein könnte. Der u.a. Artikel aus Schottland thematisiert das: "Rather than induce an immune response that targets just the spike protein of the coronavirus, the Valneva vaccine, also known as VLA2001, stimulates an immune response to the entire virus, and that might just give it an edge over its competitors."

https://talkingupscotlandtwo.com/2021/11/26/new-south-african-variant-may-be-more-vulnerable-to-the-cancelled-livingston-valneva-vaccine/?fbclid=IwAR2jWXamCM486DllofEiNj9EcfYnNVTcUABAQlMEJ2nWFt-y0n11aONyIJY

Valneva ( Akt. Indikation: 25,22 /25,30, 5,87%)

Sie haben Fragen rund um die S IMMO und das Ergebnis des 1.-3. Quartals 2021? Nutzen Sie die Gelegenheit und sprechen Sie in der nächsten #SIMMOFragestunde am 29.11.2021 ab 10 Uhr mit CEO Bruno Ettenauer. Details zur Fragestunde finden Sie auf unserer Website: https://lnkd.in/epsiY_XF #SIMMO

S Immo ( Akt. Indikation: 19,82 /19,86, -3,45%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)

(26.11.2021)

