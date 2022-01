Nachlese: Schauspieler Christian Baha, Michael Steirer ist Nachfolger von ..., S&T erklärt Opti-Listing (Christian Drastil)

Unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch findet man die täglichen Podcast-Pläusche zum Nachhören, hier die Nachlese zu gestern.

- rund um die Verpflichtung von Gernot Blümel ist auch Christian Baha wieder viel in den Medien. Er ist auch Schauspiler: "7 Below – Haus der dunklen Seelen" mit Val Kilmer und Ving Rhames ist dabei mein Liebling. Christian Baha spielt Dr. Lipski. Gut, man kennt ihn mehr für „Wall Street II“ oder „Transformers“, aber in „7 Below“ spielt er eine größere Rolle und metzelt sich mit den Stars Wer wen metzelt, verrate ich nicht. Der IMDb-Eintrag zu diesem Film: “A group of strangers trapped in a time warp house where a terrible event transpired exactly 100 years prior“. Na bitte, Let`s do the Time Warp again. Baha fand sich damals übrigens auf Rang 13 der Worst Actors and actresses auf IMDb. Nicht falsch verstehen, ich wäre stolz, Nr. 13 der Worst Actors zu sein. Ehrlich.

- Florian Heindl (FACC) nennt seinen Nachfolger: "Am 1. Februar übernimmt den IR-Bereich Michael Steirer, der derzeit Controlling Leiter bei FACC ist. Er wird den IR-Bereich zusätzlich übernehmen.

- S&T-Sprecherin Nicole Nagy nennt Beweggründe für das Börselisting eines S&T-Calls: "S&T begibt regelmäßig Aktienoptionen an Mitarbeiter (siehe zB Geschäftsbericht 2020, S. 166, Note 37). 2020 wurden erstmalig börsennotierte „Aktienoptionsscheine“ ausgegeben. Diese wurden teilweise Leitenden Angestellten zugeteilt und konnten auch von Mitarbeitern erworben werden. Meines Wissens nach, macht neben steuerlichen Vorteilen, auch zB die Handelbarkeit der Aktienoptionsscheine einen weiteren Vorteil aus, weshalb man sich für damals diese neue Struktur entschieden hat. Der von der FMA genehmigte Prospekt enthält alle Details des Programms und ist auf unserer Website veröffentlicht: https://ir.snt.at/Aktienoptionsscheine_2020.de.html."

- heute im Podcast werden wir u.a. Lisa Oberndorfer und Michael Berl erwähnen, dazu auch Peter Brezinschek und Magnus Brunner. Am besten abonnieren ...

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.01.)

(14.01.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch #54: Lenzing schlägt zu, Oberndorfer/Djokovic, Michael Berl, Stefan Marin, Brezinschek vs. Krainer

