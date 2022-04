Nachlese: RCB bietet Inflationsschutz, kitzVenture-Update, Lesestoff und neuer Name unseres Podcasts

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2859, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch)

- ich zitiere aus einer Wutrede von Volker Schilling, Greiff capital management, in Richtung EZB. Ich kann mich vollinhaltlich anschliessen, zur Bekämpfung der Inflation tut man nichts, sie verstärkt sie sogar. Die RCB hat eine Produktantwort. Aktuell in Zeichnung ist das Europa Inflations Bonus&Sicherheit 6, ein Anlageprodukt ohne Kapitalschutz, welches den EuroStoxx50 Index als Basiswert hat. Die in das Produkt veranlagte Summe ist bis zu einer Barriere von 49% des Index-Startwerts geschützt. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Darüber hinaus gewährt das Zertifikate einen jährlichen Fixzinssatz von 0,4 % + Extrazinssatz in Höhe der jährlichen Inflation (positive Änderungsrate Euroraum HVPI exkl. Tabak). ISIN: AT0000A2XG81

- zudem hatte ich eine weitere Frage an KitzVenture: Wie kann sich bei einem Emissionsvolumen von nur 2 Mio. Euro ein derartges Werbevolumen ausgehen? Antwort Patrick Landrock: "Unter normalen Gesichtspunkten würde ich Ihnen hier zustimmen. Wir pflegen mit der Mediengruppe Österreich allerdings eine sehr langjährige Geschäftsbeziehung und bewerben dort seit Jahren verschiedene Projekte und Firmen - hieraus ergibt sich sowohl ein daraus vorhandenes Bonusvolumen (Zielvereinbarungen) als auch Sonderkonditionen, welche wir hierfür aufbrauchen. Hinzu kommen durch die Bewerbung Sondereinnahmen aus hierdurch entstehende Geschäftskontakte, so dass die Bewerbung unabhängig vom Fundingziel ein großes PLUS bedeutet. Eine Bewerbung findet aktuell auch ausschließlich über die Kanäle der Mediengruppe Österreich statt, die restliche Vermarktung läuft über direkte Kontakte und Empfehlungen. Zeichnungen werden noch bis Ende des Monats oder eben bis zur Vollplatzierung angenommen!"

- neue GBs unter https://boerse-social.com/companyreports/2022 : Uniqa, UBM, Andritz, VIG, FACC, Wienerberger, Palfinger

- und dann in eigener Sache unter https://boersenradio.at/page/podcast/2865/ : Der "Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger (jeden Alters)" wurde in " Christian Drastil: Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr) - My Life" umbenannt. Grund ist, dass sich im 2. Jahr neben der täglichen Ausgabe "Wiener Börse Plausch" nun auch ein wöchentliches Sportformat "SportWoche" (die Marke gehört Christian Drastil) und zahlreiche Musik-Contents in den Feed mischen. Zudem ist es längst kein Einsteiger-Podcast mehr, sondern die tagesaktuelle Coverage des Börsegeschehens in Wien. Eine Empfehlung für einen Einsteigerpodcast ist hier verlinkt, es ist ein Beitrag aus dem Podcast von Rüdiger Landgraf und Robert Kleedorfer. Und weil gerade 20 Jahre meiner öffentlichen Real Money Veranlagung mit au sschliesslich österreichischen Aktien vorbei sind, hier der Report. Und: Cleen Energy wird den "SportWoche"-Podcastteil im April mit Startfolgen supporten. Künftig 1x in der Woche Sport und täglich Wiener Börse Plausch, hie und da Songs.

Ziemlich gut veranlagt - der Finanzpodcast von Kurier und kronehit - on dieser Spezial-Ausgabe erklären Rüdiger Landgraf und Robert,Kleedorfer wie man sich Wertpapiere zulegen kann und auf was man alles beim Kauf achten muss.https://boersenradio.at/page/playlist/1475

wikifolio: Historische Analyse der Tenbagger: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/mega-renditen-geschichte-der-multibagger

wikifolio: Mögliche künftige Tenbagger aus Sicht der wikifolio-Trader: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/vervielfacher-kandidaten-der-wikifolio-trader

wikifolio: Erfolgreichste Trades der wikifolio-Trader: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/erfolgreichste-trades-aller-zeiten

Lisa Oberndorfer Interview: https://boersenradio.at/page/playlist/1312

Tea Muratovic Interview: https://boersenradio.at/page/playlist/1421

20 Jahre Real Money Veranlagung mit 1060 Prozent Plus: https://boerse-social.com/page/newsflow/20_jahre_offentliche_real_m oney_veranlagung_ausschliesslich_mit_o-aktien_1060_prozent_plus_christian_drastil_1

Dazu Ex-Brokerjet-Chef Werner Steiber on records: "Lieber Christian, mit etwas Wehmut auf die alten BJ Zeiten habe ich deinen Artikel gelesen. Ist schon eine geile Sache so einen Übersicht in Händen zu halten und zu lesen welche Wege einige der damaligen Weggefährten (Du, Ernstl, Andreas, Lothar, Robert u.a.m) so eingeschlagen gaben. "

Wiener Börse Plausch S2/13: Verbund gibt Rätsel auf, heute RBI-Tag, Valneva zu negativ, Do&Co-Chance lebt

