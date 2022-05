» ATX-Trends: Strabag, Polytec, OMV, voestalpine ....

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat auch den Handel am Freitag mit Verlusten beendet. Der ATX schloss nach einem volatilen Handelstag mit zahlreichen Vorzeichenwechseln am Ende um 1,0% tiefer und markierte damit seinen dritten Verlusttag in Folge, was auf Wochensicht gesehen einen Rückgang um 3,1% bedeutete. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten sorgten beim ATX zunächst für einen kurzen Ausreißer nach oben, bevor es dann langsam aber kontinuierlich abwärts ging, die schwache Eröffnung an der Wall Street liess die Kurse dann noch mehr nach unten rutschen. Polytec hat am Freitag Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, der Autozulieferer hat etwas mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen, der Umsatz lag bei 148,8 Millionen Euro was einen Zuwachs von 0,7 Prozent bedeutete, das operative Ergebnis schrumpfte von 6,7 Millionen auf 2,9 Millionen Euro, die Aktie endete ohne prozentuelle Veränderung. Personelle Änderungen wurden am Vorabend nach Börsenschluss bei der Strabag bekannt, Klemens Haselsteiner wird Vorstandschef beim Bauriesen, der drittälteste Sohn des Konzern-Architekten Hans-Peter Haselsteiner folgt per 1. Januar 2023 Thomas Birtel nach, die Aktie endete mit einem Rückgang von 3,4%. Die Baader Bank erhöhte die Anlageempfehlung für voestalpine von „Add“ auf „Buy“, wobei das Kursziel unverändert bei 40,0 Euro belassen wurde, der Stahlkonzern konnte sich um 1,4% verbessern.



Kurz vor Handelsende machten Gerüchte die Runde, dass die OMV AG und Koch Industries Inc. in den Bieterkampf um die Thermoplastik-Sparte der Royal DSM einsteigen sollen, es wird erwartet, dass das österreichische und das US-Petrochemieunternehmen in der nächsten Bieterrunde Angebote für den Geschäftsbereich Engineering Materials im Gegenwert von 3 Milliarden Euro vorlegen werden, der Titel musste leicht um 0,4% nachgeben. Die am Vortag schwer unter die Räder gekommenen Versorger konnten sich konsolidieren, Verbund schloss 0,1% schwächer, für EVN gab es ein kleines Minus von 0,5%. Gewinner des Tages war Schoeller-Bleckmann, für den Ölfeldausrüster ging es um 4,6% nach oben, auch die Addiko Bank war gesucht und konnte um 1,9% vorrücken. Am Dienstag gibt es eine Zwischenmitteilung von Rosenbauer zum ersten Quartal, am Mittwoch wird die Addiko Bank über das Ergebnis zum Jahresstart berichten, am Donnerstag sind dann Wienerberger und der Verbund an der Reihe und am Freitag folgen noch die Österreichische Post und Agrana mit dem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr.

(09.05.2022)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast S1/05: Plausch mit Alex Antonitsch über u.a. Dominic Thiem, Thomas Muster und Swiss Life Select

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Verbund, EVN, Amag, Marinomed Biotech, Frequentis, SBO, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Erste Group, DO&CO, AT&S, Lenzing, RBI, Uniqa, AMS, Cleen Energy, Linz Textil Holding, Strabag, Telekom Austria, UIAG, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Immofinanz, E.ON , Symrise, Deutsche Bank.

Random Partner AT&S

Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Warren Buffett, Creator Economy, Netfli...

» ATX-Trends: Strabag, Polytec, OMV, voestalpine ....

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Karl Nehammer, Börsentag Dresden, Polyt...

» BSN Spitout Wiener Börse: AT&S fällt unter den MA100

» Stagflation 2.0 - u.a. mit Cegedim, ArcelorMittal, Enel, Spectris, Tesla...

» Österreich-Depots: Nehammer-Sager wirkt sich negativ aus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 6.5.: Extremes zu Warimpex (2), Erste Group (2) und Agra...

» Reingehört bei Wolftank (boersen radio.at)

» PIR-News: Polytec, Andritz, Strabag, Frequentis, Valneva, S&T, RBI ... (...

» Podcast-Sonderfolge zu den Sonderfolgen der Aussagen Karl Nehammers (Chr...