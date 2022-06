» Nachlese: Valneva, BBO, ATX Total Run und Hunde (Christian Drastil)

27.06.2022, 3631 Zeichen

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3064/, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch)

- was haben Valneva und mein Auto gemeinsam, beide haben am Donnerstag das Pickerl/Zulassung bekommen.

- gute Folge im VBV-Podcast mit Sophie Thurner von Blackrock

https://open.spotify.com/show/5Ua01wrvHBgWH3uVVeyG93

- die Wiener Börse hat mit Susquehanna einen weiteren Teilnehmer am BBO-Programm. Nun gibt es 4 BBO-Market Maker: Hudson River TEU Limited (auch non ATX), Susquehanna International Securities Limited,

Tower Research Capital Europe BV, XTX Markets SAS (auch non atx).

- in einer Podcast-Sonderfolge ( https://boersenradio.at/page/podcast/3069 ) habe ich am Sonntag mein avisiertes Sommer-Setup für die bevorstehende 3. Staffel vorgestellt, im Zentrum steht dabei der brandneue Rodecaster Pro II, den ich als einer der ersten bei Thomann gekauft habe. Zum Einsatz kommen auch das Lewitt LCT240 Pro (mein Lieblingsmikrophon), die neuen Sennheiser HD 280 Pro und mein Roland Verselab MV-1. Während sich das Vorgängermodell Rodecaster Pro, auf dem ich alle bisherigen Folgen aufgenommen habe, nach einem kurzen Coaching durch meinen Co. Josef Chladek als durchaus selbsterklärend herausstellte, merkt man beim Rodecaster Pro II schon, dass da viel mehr Software drin steckt, permanent lädt sich das System neue Updates runter, sodass es klar ist, warum es zur Zeit noch keine Bedienungsanleitung als PDF gibt. Und die Variante, mit der im Web durchs Menü geführt wird, strengt mich etwas an. Beim Klang hab ich auch noch nicht so ganz die Einstellung des Vorgängers gefunden. Ich habe keine starke Stimme, aber der Rodecaster Pro hatte sie präsent gemacht.

Toll ist, dass nun Line-in für Musikinstrumente möglich ist, ich spiele live etwas vom Roland Verselab in die Aufnahme. Auch die Stimmverfremdungen funktionieren super.. Wie ich Overdubs bei Smart Pads machen (das war im Web präsentiert) kann, dazu bin ich noch nicht klug oder fit genug. Auch ein 3 Min. MP3 konnte ich per Drag & drop noch nicht auf ein Smart Pad platzieren.

Und wo geht die Season 3 hin? Dur- bzw. Mollakkorde bei good bzw. bad news sind denkbar, es wird täglich ein Podcast eines Dritten empfohlen werden und es gibt Freebies für meine Community aus Börse und Sport. Spoiler: Der ATX TR steht bei 6200 Punkten und wir werden aus dem ATX Total Return mal mit Partner http://www.wemove.at und Multi-Rekordler Andi Vojta im Sommer einen ATX Total Run machen und exakt den Stand des Tages als Meterzahl laufen. Partner: Wemove.

- bereits am Samstag war in einer SportWoche-Folge ( https://boersenradio.at/page/podcast/3066) Kapitalmarkt-Aussteigerin (Volksbank, ZFA) Alexandra Baldessarini, die gemeinsam mit ihrem Partner Mario Krainz die Alum Team- Trainings- und Beratungs GmbH, siehe www.dogtraining.at , betreibt, zu Gast Ihr Ziel ist es u.a. das Wissen über gute Hundeausbildung so weit wie möglich zu verbreiten. Dies bei Hundehalter:innen und bei Hundetrainer:innen, als Coach, als Trainer, als Ausbilder und als Unterstützer. Im Podcast habe ich mich mit Alex(andra) vor allem über den Hundesport unterhalten, da gibt es ja extrem viele Facetten und Bewerbe. Weiters natürlich über Sport mit Hunden; etwas, das wir alle in den Alltag einbeziehen können. Und letztendlich geht es auch um die Pläne der beiden. Und die gehen in Richtung eigener Podcast. Thema wird freilich auch hier das Dogtraining sein. Also wer die Stimme schon mal kennenlernen will, hier ist Alex zu hören und ich habe wieder viel gelernt.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.06.)

(27.06.2022)

Wiener Börse Plausch S2/57: Bitpanda & Wiener Börse, WP-KESt & eher Bad News, neue Valneva-Ziele

Mit Michael Wernbacher wird's im August den ATX Total Run geben, wir laufen den ATX TR Stand (aktuell ca. 6300) in Metern.





