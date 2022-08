Austrian Stocks in English: Week 33 with Christian Himmelfahrt and a downslide in the ATX TR, SBO on top

21.08.2022, 905 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . Week 33 was a correction week to week 32, last week the ATX TR went up 2,1% to 6.515,1 points, this week we lost 2,41% to 6.357,97 points and we also fell back again under the moving average 100 days. Year-to-date the ATX TR is now at minus 18,99%. Under the fewgGainers this were SBO with +6,04% in front of Rosenbauer +4,58% and Verbund +3,51%. Week 33 also had Christi Himmelfahrt, a Holiday with trading at the begin and the August Settlement with futures and options at the end .News came from LLB, Addiko Group, Wiener Börse, Semperit and Uniqa. spoken nwo by th absolutely smart Alison.

(21.08.2022)

