ATX-Trends: Rosenbauer, FACC, Pierer Mobility, UBM, Andritz, Wienerberger ...

20.09.2022, 3709 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen, nachdem sie über lange Strecken des Handelstages im Minus gelegen hatte. Im Späthandel brachte eine positive Tendenz an der Wall Street etwas Rückenwind und der ATX konnte mit einem Plus von 0,3% in die neue Woche starten. Diese Handelswoche dürfte ganz im Zeichen der US-Notenbanksitzung am Mittwoch stehen, ein Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten wird mittlerweile als das wahrscheinlichste Szenario gesehen, wobei auch eine Anhebung um 1,0 Prozentpunkte durchaus im Bereich des Möglichen zu sein scheint. Auch die Bank of England wird diese Woche eine Zinsentscheidung treffen, wobei hier mehrheitlich mit einer Zinsanhebung von 0,5 Prozentpunkten gerechnet wird, hingegen erwarten man von der Bank of Japan, dass sie keine Änderung bei den Zinsen beschliessen wird. Ansonsten gab es gestern in Österreich von der Unternehmensseite her keine signifikanten Neuigkeiten, die großen Bankentitel zeigten zum Teil eine leicht negative Tendenz, die Erste Group verlor 0,6% und die Raiffeisen Bank International ging mit einem Minus von 0,5% aus dem Handel, kaum eine Veränderung gab es für die Bawag, sie endete mit einem kleinen Zuwachs von 0,04%.



Unterschiedlich verlief der Tag für die Ölwerte, während OMV leicht zulegen konnte und am Ende um 0,5% höher notierte, ging es für Schoeller-Bleckmann deutlich nach unten, der Ölfelderschliesser war mit einem Minus von 3,5% der schwächste Titel des Tages. Auch für Rosenbauer gab es deutliche Verluste, der Feuerwehrausstatter musste einen Rückgang von 2,4% hinnehmen, und auch FACC war wenig beliebt, für den Luftfahrtzulieferer gab es einen Abschlag von 2,2%. An die Spitze der Kursübersicht konnte sich Pierer Mobility setzen, der Motorradhersteller konnte um 2,6% vorrücken, auch UBM Development war gesucht, für den Immobilienentwickler ging es um 2,2% nach oben. Einen guten Tag hatte auch Wienerberger, der Ziegelhersteller konnte sich um 2,0% verbessern, und auch Andritz wurde gekauft, für den Anlagenbauer gab es eine Verbesserung von 1,6%.

Unternehmensnachrichten



Lenzing





Die Lenzing Gruppe setzte ihre Prognose für die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2022 angesichts der drastisch verschlechterten Entwicklung des Marktumfelds im laufenden Quartal aus. Der weitere Verlauf des Geschäftsjahres kann aufgrund der äußerst geringen Visibilität auf der Nachfrageseite sowie der hohen Volatilität an den globalen Energie- und Rohstoffmärkten nur bedingt eingeschätzt werden. Der Krieg in der Ukraine, Chinas Zero-Covid-Politik sowie der deutliche Anstieg der Inflation haben die Weltwirtschaft deutlich beeinträchtigt. Der Internationale Währungsfonds senkte seine Wachstumserwartungen für das laufende Kalenderjahr im Juli auf 3,2%. Dieses drastisch verschlechterte Marktumfeld belastet zunehmend auch das Konsumklima sowie die Stimmung in den für Lenzing relevanten Industrien. Infolgedessen gingen die Geschäftsaussichten laut aktuellen Erhebungen noch einmal deutlich zurück. Basierend auf aktuellen Annahmen bei den Energie- und Rohstoffkosten sieht Lenzing auch das Erreichen der mittelfristigen Prognose für 2024 gefährdet.

Frequentis



Der Aufsichtsrat der Frequentis AG fasste heute den einstimmigen Beschluss, Norbert Haslacher als CEO / Vorstandsvorsitzenden für weitere 5 Jahre bis zum 15. April 2028 zu bestellen. Norbert Haslacher ist seit April 2015 im Vorstand von Frequentis, zuerst als Vertriebsvorstand und seit April 2018 als Vorstandsvorsitzender. Seit 2015 ist der Umsatz um mehr als 50% auf zuletzt EUR 334 Mio. gestiegen. Lag die EBIT-Marge im Jahr 2018 bei 5,5% so wird für das laufende Jahr 2022 eine EBIT-Marge von 6-8% angestrebt.



(20.09.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/06: Wilde Warimpex-Vermutung, Valneva -49 und +88 Mio., Deja Wood bei S Immo, Andritz doppelt

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Warimpex, Bawag, CA Immo, Marinomed Biotech, UBM, Immofinanz, Agrana, Österreichische Post, SBO, Kostad, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, DO&CO, FACC, Flughafen Wien, S Immo, Strabag, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, E.ON , SAP, Siemens, Daimler, Deutsche Post, Infineon, Bayer, MTU Aero Engines, Vonovia SE, Symrise, Siemens Healthineers, Siemens Energy.

Random Partner Baader Bank

Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: Rosenbauer, FACC, Pierer Mobility, UBM, Andritz, Wienerberge...

» Noch etwas besser (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» Besser (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» BSN Spitout Wiener Börse: SBO fällt unter den MA100

» Österreich-Depots: AT&S noch einmal aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.9: Als die Erste Group ihren besten Börsentag hatte

» Smeil Nominierungen 2022: ETF Nachrichten, aktien Magazin, FinanceFWD, M...

» Wiener Börse Plausch S3/06: Wilde Warimpex-Vermutung, Valneva -49 und +8...

» News zu Valneva, S Immo, Semperit, OMV, Andritz (Christine Petzwinkler)

» Nachlese: Hexen, Wien Echt, Warimpex-Update und ein Fight Betty Boa vs. ...