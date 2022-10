09.10.2022, 795 Zeichen

Hören: https://boersenradio.at/page/podcast/3440

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . In the first half of week 40 we saw a strong comeback for ATX TR, the second half was again negative, but bottom line this week brought a plus of 2,4 percent. News came from Mayr Melnhof, OMV, (2) Vienna Airport, S Immo, Andritz (2), Vienna Stock Exchange (2), Verbund, Valneva and ams Osram, spoken by Allison. And look here at the last 16 of http://www.boerse-social.com/tournament

Bonus: Heimo Scheuch speaks about his Share Buyback Programm https://boersenradio.at/page/playlist/2504

(09.10.2022)

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: Hear about Ups & Downs in Week 40 and Wienerbergers Share Buyback

Bildnachweis

1. Wien Art Stephansdom (by Safet Hasanoski) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Lenzing, Marinomed Biotech, Warimpex, Kapsch TrafficCom, S Immo, Wolford, SBO, Pierer Mobility, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bawag, EVN, RBI, Semperit, Telekom Austria, AMS, AT&S, FACC, Immofinanz, Josef Manner & Comp. AG, Palfinger, Wolftank-Adisa, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Rosenbauer, Münchener Rück, Fresenius Medical Care.

Random Partner Zumtobel

Die Zumtobel Gruppe ist ein international führender Anbieter ganzheitlicher Lichtlösungen. Seit über 50 Jahren entwickelt Zumtobel innovative und individuelle Lichtlösungen und bietet ein umfassendes Spektrum an hochwertigen Leuchten und Lichtsteuerungssystemen für unterschiedliche Anwendungsbereiche der Gebäudebeleuchtung >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Austrian Stocks in English: Hear about Ups & Downs in Week 40 and Wiener...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Telekom-Skandal, VAS, IBU-Tec

» BSN Spitout Wiener Börse: Lenzing bereits -60 Prozent ytd

» Österreich-Depots: Schwächer ins Wochenende (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.10.: Extremes zu Addiko Bank, Palfinger, Strabag und F...

» Smeil Nominierungen 2022: Trading Treff, TradingFreaks, Value Shares, Re...

» News zu AT&S, FACC, UBM, Banken, Stagflation, Research zu Verbund, OMV (...

» (Christian Drastil)

» 13. Aktienturnier: Schlusstag Runde 1 (Christian Drastil)

» Nachlese: Börse vs. Sportlergala vs. Red Bull Salzburg, home24 XXX,...