Börsepeople im Podcast S2/22: Nico Baader

21.10.2022, 1783 Zeichen

HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3480

Als Nico Baader 13 Jahre alt war, gründeten seine Eltern die Baader Bank, dieser Karrierweg ist also sicher nicht so leicht duplizierbar. Von Beginn an war Nico in der Bank dabei, seit 2015 ist er als Nachfolger seines Vaters Uto Vorsitzender des Vorstands. Wir reden über den Start in München und Stuttgart, wichtige Akquisen, den Einstieg ins Derivate- sowie ins ausserbörsliche Geschäft, den Weg zur Vollbank, die heute u.a. 800.000 Finanzinstrumente intraday quotiert, Research betreibt und riesige Investorenkonferenzen ausrichtet. Österreich-Fan war der Ex-Handballer, der Börsenrat in München, Frankfurt und an der Eurex ist, immer schon und das zeigt sich auch am grossen Engagement in und für Wien (zB CIRA, global market, Konferenzen). Freilich lassen wir in der Zeitreise auch die Krisen der letzten 40 Jahre nicht aussen vor, ein würdiger Schluss der Season 2, die auch (danke!) von der Baader Bank unterstützt wurde.

https://www.baaderbank.de

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 2 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople“ erneut 22 Podcast-Talks, divers zusammengesetzt. Pre senter der Season 2 ist die Baader Bank ( https ://www.baaderbank.de ). Der meistgehörte Börsepeople Podcast 2022 per Stichtag 30.11., 23:59 Uhr wird es einen Number One Award für 2022 gewinnen (vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021)- Zwischenstand tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert unter http://www.boersenradio.at/people .

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-borse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130

(21.10.2022)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast S2/07: Rene Haselbacher, Radstar, Business Athlete, Designfreak und Promo RH77

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/0jn51qUvsYJHvaPOWK3HUv Börsepeople im Podcast S2/22: Nico Baader - Als Nico Baader 13 Jahre alt war, gründeten seine Eltern die Baader Bank, dieser Karrierweg ist also sicher nicht so leicht duplizierbar. Von Beginn an war Nico in der Bank dabei, seit 2015 ist er als Nachfolger seines Vaters Uto Vorsitzender des Vorstands. Wir reden über den Start in München und Stuttgart, wichtige Akquisen, den Einstieg ins Derivate- sowie ins ausserbörsliche Geschäft, den Weg zur Vollbank, die heute u.a. 800.000 Finanzinstrumente intraday quotiert, Research betreibt und riesige Investorenkonferenzen ausrichtet. Österreich-Fan war der Ex-Handballer, der Börsenrat in München, Frankfurt und an der Eurex ist, immer schon und das zeigt sich auch am grossen Engagement in und für Wien (zB CIRA, global market, Konferenzen). Freilich lassen wir in der Zeitreise auch die Krisen der letzten 40 Jahre nicht aussen vor, ein würdiger Schluss der Season 2, die auch (danke!) von der Baader Bank unterstützt wurde.

https://www.baaderbank.de

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 2 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople“ erneut 22 Podcast-Talks, divers zusammengesetzt. Pre senter der Season 2 ist die Baader Bank ( https ://www.baaderbank.de ). Der meistgehörte Börsepeople Podcast 2022 per Stichtag 30.11., 23:59 Uhr wird es einen Number One Award für 2022 gewinnen (vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021)- Zwischenstand tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert unter http://www.boersenradio.at/people .

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-borse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Amag, Wienerberger, Telekom Austria, Marinomed Biotech, Warimpex, Frequentis, Semperit, Palfinger, SBO, AT&S, EVN, Verbund, Pierer Mobility, Porr, Wolford, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Immofinanz, Addiko Bank, Erste Group, S Immo, Strabag, Uniqa.

Random Partner A1 Telekom Austria

Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Rettungswirtschaft - u.a. mit K&S, PNE Wind, Paypal, Alphabet ... (Andre...

» BSN Spitout Wiener Börse: voestalpine nach 133 Tagen zurück über dem MA100

» Wiener Börse Plausch Sonderfolge: Mit Christine Petzwinkler über die Bör...

» Österreich-Depots: Zum Oktober-Verfall schwächer, aber mehr Alpha im wik...

» Börsegeschichte 21.10.: EVN, Kapsch

» News zu Wienerberger, Research zu Amag, Este Group, RBI, Valneva (Christ...

» Nachlese: Warum fällt die Oberbank-Aktie nicht? Firmenwertabschreib...

» Wiener Börse Plausch S3/30: Oktober-Verfall, EVN bizarr, viel Baader und...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Agrana, Strabag und Do&Co gesucht, IRW-N...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. voestalpine vs. Oberbank vs. BKS , Nico...