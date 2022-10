Heute Abend Entscheidung im Semifinale des 13. Aktienturniers (Christian Drastil)

25.10.2022, 1600 Zeichen

Um 12:00 liegt der ATX TR mit +0.11 Prozent im Plus bei 5958 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -24.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +1.40% auf 79.9 Euro, dahinter Rosenbauer mit +1.27% auf 31.9 Euro und Porr mit +1.18% auf 10.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12847 ( -0.55%, Ultimo 2021: 15884, -19.12% ytd).

Die Oktober-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press, eine aktuelle News betrifft Recharge Resources: Recharge Resources engagiert JMK Exploration Consulting für Lithiumprojekt Georgia Lake

13. Aktienturnier by IRW-Press: Das Semifinale steht und wird aus vier ehemaligen Siegern gebildet, aber nur Palfinger hat bisher zwei Mal gewonnen und könnte den Wanderpokal fix sichern. Das Semifinale wird Montag und heute Dienstag gespielt, nach dem Nationalfeiertag am Mittwoch dann am Donnerstag und Freitag das Finale.

DO&CO 2.16% Mayr-Melnhof 0.58%

VIG 3.20% Palfinger -1.70%

Semifinale 1: Do&Co vs. Mayr-Melnhof

Do&Co besiegte in Runde 1 Andritz mit 6.47% zu 1.37%, in Runde 2 Knaus Tabbert mit 6.35% zu -3.19% und in Runde 3 Uniqa mit 2.08% zu 0.64%. Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos, besiegte in Runde 2 Pierer Mobility mit 1.21% zu -2.22% und in Runde 3 Valneva mit 3.00% zu 1.40%.

Semifinale 2: VIG vs. Palfinger

VIG besiegte in Runde 1 AT&S mit 2.87% zu 0.45%, in Runde 2 FACC mit -1.16% zu -3.36% und in Runde 3 RBI mit 2.82% zu 0.08%. Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos, besiegte in Runde 2 Flughafen Wien mit 0.41% zu -1.21% und in Runde 3 Telekom Austria mit 11.22% zu -0.35%.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.10.)

(25.10.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/31: Mateschitz Börse-fiktiv, Benko Börse-real, Valneva Covid-Update und Recherchegruppe

Akt. Indikation: 78.90 / 79.10

Uhrzeit: 14:54:32

Veränderung zu letztem SK: 0.25%

Letzter SK: 78.80 ( 0.25%)

Akt. Indikation: 140.60 / 141.00

Uhrzeit: 14:54:47

Veränderung zu letztem SK: 1.59%

Letzter SK: 138.60 ( 0.87%)

Akt. Indikation: 21.70 / 21.85

Uhrzeit: 14:50:27

Veränderung zu letztem SK: 0.35%

Letzter SK: 21.70 ( -1.36%)

Akt. Indikation: 22.40 / 22.45

Uhrzeit: 14:53:17

Veränderung zu letztem SK: -0.33%

Letzter SK: 22.50 ( 2.97%)

