News zu Amag, A1 Telekom Austria, Palfinger, Addiko, Erste Group, CA Immo ... (Christine Petzwinkler)

Palfinger baut um und aus : Im sächsischen Löbau entsteht derzeit die europäische Drehscheibe für Hubarbeitsbühnen . Um seine Wachstumsziele in diesem Marktsegment zu erreichen, erweitert das Unternehmen den bestehenden Standort und investiert in Sachsen in eine neue Produktionshalle und Büros, in ein Testgelände, einen Servicestandort sowie in ein 10.000 m² großes Freigelände zur Produktpräsentation wie auch zur Inbetrieb- und Abnahme. Dazu werden auch die Montagekompetenzen des Standorts Krefeld, der nicht erweitert werden konnte, nach Sachsen übersiedelt. Der Prototypenbau wird nach Köstendorf in Österreich verlagert. Der Bereich Engineering wird neben Löbau auf Duisburg, Köstendorf und Modena aufgeteilt. „In Löbau zentralisieren wir die komplette deutsche Montage der Hubarbeitsbühnen“, eklärt CEO Andreas Klauser . Palfinger ( Akt. Indikation: 22,90 /23,00, 3,85%)

Die Umsatzerlöse der Amag-Gruppe konnten in den ersten drei Quartalen 2022 um 46,6 Prozent auf 1.353,9 Mio. Euro gesteigert werden. Laut Amag profitierte das Segment Metall bei einer anhaltend soliden Produktion vom attraktiven durchschnittlichen Aluminiumpreis und den im Verhältnis günstigen Tonerdekosten. Die Segmente Gießen und Walzen zeichneten sich laut Amag durch eine hohe Produktivität und einer optimierten Nutzung vorhandender Kapazitäten aus. Erfolgreich umgesetzte Produktmixoptimierungen sowie die Beteiligung an der kanadischen Elektrolyse Alouette wirkten ebenso positiv. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde in den ersten drei Quartalen um 48,3 Prozent auf 217,4 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis nach Ertragsteuern wird mit 106,7 Mio. Euro ausgewiesen (Q1-Q3/2021: 57,0 Mio. Euro). Der weitere Geschäftsverlauf ist laut Amag zunehmend von teilweise rückläufiger Nachfrage und genereller Markteintrübung sowie hohen Energiepreisen beeinflusst. Der Amag-Vorstand rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit einem EBITDA zwischen 230 Mio. Euro und 250 Mio. Euro . Damit wird das bisherige untere Ende des EBITDA-Ausblicks positiv angepasst, zum Halbjahr lag die Guidance bei "zwischen 220 Mio. Euro und 250 Mio. Euro". Amag ( Akt. Indikation: 29,00 /29,20, 3,56%)

Ausgewählte Events von BSN-Partnern

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

Star der Stunde: RBI 0.95%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -1.16%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(1)

Star der Stunde: Lenzing 1.53%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -1.14%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: EVN(2), Uniqa(1)

Star der Stunde: FACC 0.93%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.57%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Strabag(1), Bawag(1), Semperit(1), VIG(1)

Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.23%, Rutsch der Stunde: FACC -0.99%

Star der Stunde: Palfinger 0.89%, Rutsch der Stunde: OMV -1.04%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(1), Porr(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: ATX TR unchanged, a Chance for Palfinger, one of our Börsepeoples rang the Nasdaq Bell

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

Jörg Colberg

Vaterland

2021

Kerber Verlag



Michael Vahrenwald

The People's Trust

2021

Kominek



Trine Søndergaard

Now That You Are Mine

2003

Steidl



Raymond Meeks & Mark Steinmetz

Orchard Volume Three / Idyll

2011

Silas Finch



Michel Mazzoni

Rien, presque

2022

MER. B&L