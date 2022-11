News zu Rosinger Group, FACC, Andritz, KapschTrafficCom, Aventa, VIG, Research zu A1 Telekom Austria, RBI, Erste, Flughafen Wien, Bawag  (Christine Petzwinkler)

30.11.2022, 3804 Zeichen

In Prag wurden am Dienstag die diesjährigen Small and Midcap-Awards von der Federation of European Securities of Exchanges (FESE) vergeben. Unter den Award-Gewinnern ist auch die Rosinger Group, die bereits vielen KMU den Zugang zu Kapital, Know How und einem Netzwerk von Kontakten erleichtert hat und zahlreiche IPOs und Listings belgeitet hat. Wir gratulieren!

Bei FACC setzt man ab sofort auf nachhaltige Verpackungen: Bei kleineren Teilen werden nur noch Verpackungen und Füllmaterial aus recyceltem Karton verwendet – ohne Einsatz von Kunststoff. Bei größeren Verpackungseinheiten für Lieferungen nach Übersee und komplexen Systemen, welche zusätzliches Füllmaterial benötigen, wird selbst eine Luftpolsterfolie aus nachhaltigem Material bei FACC hergestellt. Diese besteht laut FACC aus 40 Prozent recyceltem Material und wird zu 100 Prozent CO2-neutral produziert. Insgesamt beträgt die CO2-Einsparung rund 40 Tonnen. Das entspricht dem Verbrauch von rd. 20 Einfamilienhäusern pro Jahr, wie FACC mitteilt. CEO Robert Machtlinger: „Wir haben durch die gesetzten Maßnahmen nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck minimiert, sondern auch Kosten eingespart.“

Deal: Der in Wien gelistete Immobilien-Entwickler Aventa verkauft im Zuge eines Asset Deals ein Wohnbauprojekt an die zur Sinnova Holding gehörende buildings4future Immobilien AG. Die Projektliegenschaft befindet sich in der Babenbergerstraße in Brunn am Gebirge. Es wurden 38 Wohneinheiten auf einer Gesamtnutzfläche von rund 2.400 Quadratmetern geschaffen. Das Projekt ist nach dem "klimaaktiv" Standard gebaut und hat ein Gütesiegel in Bronze erreicht.

Auftrag: Andritz hat von Sappi Austria den Auftrag zur Lieferung von Schlüsselkomponenten für ein neues Ausschussaufbereitungssystem für die Anlage in Gratkorn, Österreich, erhalten. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2023 geplant.

Neuer CEO: Ab 1. Juli 2023 wird Hartwig Löger Generaldirektor und Vorsitzender des VIG-Vorstands, dies hat der Aufsichtsrat beschlossen. Peter Höfinger wird Generaldirektor-Stellvertreter und Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Elisabeth Stadler und Peter Thirring werden auf eigenen Wunsch ihre bis 30. Juni 2023 laufenden Mandate wegen geplanter Pensionsantritte nicht mehr verlängern.

Die Analysten von HSBC haben Updates zu heimischen Aktien veröffentlicht. Die A1 Telekom Austria-Aktie wird mit Buy bestätigt, das Kursziel wird von 7,9 auf 7,5 Euro angepasst. Bei Raiffeisen Bank International bleibt es seitens der HSBC-Analysten ebenso auf Kaufen, das Kursziel wird von 20,0 auf 21,0 Euro erhöht. HSBC bestätigt auch die Erste Group mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 47,0 auf 50,0 Euro. Die HSBC-Experten bestätigen auch Bawag Group mit Kaufen und erhöhen das Kursziel von 77,0 auf 81,0 Euro. Die Analysten der Erste Group bestätigen das Akkumulieren-Rating für den Flughafen Wien und erhöhen das Kursziel von 37,8 auf 38,4 Euro.

Heute ist der letzte Tag des Deutschen Eigenkapitalforums, an dem auch einige Unternehmen aus unserem PIR-Umfeld teilgenommen haben. Darunter Kontron, DO & CO, Mayr-Melnhof, UBM, Fabasoft, FACC, Frequentis, Polytec, sowie auch Baader Bank, Knaus Tabbert oder beaconsmind. Das Deutsche Eigenkapitalforum hat sich die vergangenen Jahre zu einer der bedeutendsten Kapitalmarktveranstaltungen in Europa entwickelt. Etwa 250 Unternehmen präsentieren sich den InvestorInnen.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.11.)

(30.11.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/57: Rosinger gefällt FESE-Jury, Kontron einem Investor und heute Abend erste Number One Entscheidungen

