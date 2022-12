Austrian Stocks in English: ATX drops in Week 48, Rosinger Group receives Award from the EU, hear a live entry into the ceremony

04.12.2022, 1086 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .

After a series of strong weeks ATX TR dropped in week 48 about 1,8 percent. Best Austrian Stocks were Warimpex, Frequentis and Porr.

A longtime Partner of us, Rosinger Group, wins the Special Mention Award form European Commission, Federation of European Securities Exchanges (FESE) and European Issuers. We have a live from entry from the ceremony.

News came from S Immo, Porr, Wolford (2), Agrana, Warimpex, Andritz (3), VIG (2), FACC, Palfinger, Valneva, ams Osram and Kapsch TrafficCom . Spoken now by the absolutely smart Allison.

Austrian Stocks in English: ATX drops Week 48, Rosinger Group receives Award from the EU, hear a live entry into the ceremony

